6 sự thật thú vị về tác phẩm của ông hoàng kinh dị Stephen King

6. Tiểu thuyết về dinh thự Hill đã truyền cảm hứng sâu sắc cho King viết Thị kiến. The Shining mang ảnh hưởng sâu sắc từ tác phẩm kinh dị kinh điển của Shirley Jackson có tên The haunting of Hill House. Có thể nói đây là tiểu thuyết kinh dị gothic đi đầu trong thể loại “ngôi nhà ma ám”. King không ngần ngại tán dương tiểu thuyết là một trong những tiểu thuyết kinh dị hay nhất cuối thế kỷ 20. Ngoài ra, The Shining cũng kế thừa và chịu nhiều ảnh hưởng từ các truyện ngắn của Edgar Allan Poe. Bìa sách The haunting of hill house. Ảnh: Abstract AF.