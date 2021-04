6 sao Hàn bị tẩy chay, đuổi khỏi ngành giải trí

Ji Soo bị loại khỏi dự án Sông đón trăng lên - River Where the Moon Rises dù anh là nam diễn viên chính và đã hoàn thành 18 trong số 20 tập phim. Nam diễn viên bị cáo buộc bạo lực học đường, trấn lột tiền, quấy rối tình dục, thường xuyên có hành động thô lỗ. Không chỉ có nguy cơ bị cấm trở lại giới giải trí, Ji Soo còn bị đơn vị sản xuất phim River Where the Moon Rises đâm đơn kiện. Họ yêu cầu công ty quản lý của Ji Soo bồi thường 3 tỷ won ( 2,7 triệu USD ) cho những thiệt hại đoàn phim hứng chịu vì phải quay lại nhiều cảnh phim.