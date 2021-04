6 sai lầm của học sinh khi chọn ngành

2. Chọn ngành "an toàn": Đối với nhiều học sinh, một ngành học "an toàn" hội tụ các yếu tố bao gồm: Ra trường dễ tìm việc, cơ hội việc làm không bị giảm, lương ổn định, không bị sa thải đột xuất. Thậm chí, nhiều người chưa từng nghĩ đến việc xây dựng một lộ trình việc làm thay thế, nếu phải từ bỏ công việc hiện tại. Trên thực tế, không có ngành nghề nào đáp ứng đủ những yêu cầu về sự an toàn đó. Mỗi ngành, lĩnh vực đều có rủi ro khó tránh, học sinh cần cân nhắc kỹ và chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ trong tương lai. Ảnh: Plexuss.