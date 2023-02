6 ông lớn châu Âu có thể vắng mặt ở Champions League mùa sau

Chelsea: Đội bóng của HLV Graham Potter đang xếp thứ 9 ở Premier League sau 21 trận với 30 điểm. Họ kém 10 điểm so với đội đứng thứ 4 Newcastle. Theo phân tích của Five Thirty Eight dựa trên “Chỉ số sức mạnh bóng đá” (SPI), Chelsea có 5% cơ hội cán đích trong top 4 cũng như 5% cơ hội vô địch Champions League. Dù đã bỏ ra 323 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 nhưng Chelsea vẫn bị Fulham cầm hòa 0-0 hôm 4/2.