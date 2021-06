6 nhóm nữ 'bá chủ' bảng xếp hạng nhạc số

Just Hug Me – Davichi: Just Hug Me đánh dấu sự trở lại của Davichi sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Giọng hát ngọt ngào của Min Kyung và Hae Ri khiến người nghe cảm nhận nỗi khắc khoải về mối tình đã kết thúc từ lâu. Ra mắt vào ngày 12/4, bài hát nhanh chóng đặt chân vào top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc như Bugs, Melon 24 Hits. Hiện, Just Hug Me có 18,4 triệu lượt stream và 1,6 triệu unique listener, theo dữ liệu của MelOn.