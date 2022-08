6 nhóm nhạc Kpop tái xuất

Highlight tạo dựng được tên tuổi kể từ khi ra mắt với ca khúc Plz Don't Be Sad vào năm 2017. Họ đã thực sự ở cùng nhau từ năm 2009, với tên gọi ban đầu của nhóm là Beast. Với tư cách là nhóm nhạc 6 thành viên, Beast đã tạo ra nhiều ca khúc hit vào đầu thập kỷ trước và gây bão Kpop. Sau khi chia tay với công ty quản lý Cube Entertainment vào năm 2016, họ không thể tiếp tục sử dụng cái tên Beast. Hiện tại, họ biểu diễn với tư cách là Highlight gồm 4 thành viên, đã thành lập nhãn hiệu riêng - Around Us Entertainment. Ảnh: Wowkeren.