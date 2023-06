6 nguyên tắc vàng khi ăn uống của những người sống lâu nhất thế giới

Học tập lối sống và thói quen ăn uống của những người sống trong Vùng Xanh là một cách để tăng tuổi thọ của bạn.

Vùng Xanh bao gồm năm khu vực trên thế giới có dân số sống lâu nhất và khỏe mạnh nhất: đảo Okinawa (Nhật Bản), đảo Sardinia (Italy), bán đảo Nicoya (Costa Rica), đảo Ikaria (Hy Lạp) và thành phố Loma Linda (ban California, Mỹ).

Các nhà chuyên môn phát hiện người dân sống ở các vùng trên có một số đặc điểm chung trong cách ăn uống mặc dù ở cách xa nhau hàng nghìn km.

Trong Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe toàn cầu, Dan Buettner, chuyên gia về Vùng Xanh, đã chia sẻ một số mẹo dinh dưỡng kéo dài tuổi thọ mà ông thu thập được sau nhiều năm.

Chủ yếu ăn thực phẩm từ thực vật

Nhiều thế hệ sống ở các Vùng Xanh đã lựa chọn thực vật cho bữa ăn. Chuyên gia Buettner thông tin: “90 đến 100% thực phẩm của họ có nguồn gốc từ thực vật”. Chế độ ăn uống dựa trên thực vật đã được chứng minh tốt cho tim, ruột và não của bạn.

Nhiều người sống thọ ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày. Ảnh: Everyday Health.

Hấp thụ nhiều carb

Khoảng 65% lượng calo hàng ngày của những người sống ở Vùng Xanh ở dạng carb. Carb thường đi kèm với nhiều chất xơ (rất tốt cho sức khỏe đường ruột) cùng các vitamin và khoáng chất mà cơ thể bạn cần để hoạt động tốt nhất.

Nhưng không phải tất cả loại carbs đều có giá trị như nhau. Những người ở Vùng Xanh đang nhận carb chủ yếu từ các nguồn như ngũ cốc, rau xanh, củ, quả hạch và đậu.

Chuyên gia Buettner nói: “Thức ăn trường thọ nhất là các loại đậu. Nếu bạn đang ăn khoảng 200g đậu mỗi ngày, có lẽ bạn sẽ tăng thêm được 4 năm tuổi thọ".

Thỉnh thoảng ăn thịt

Theo Well and Good, mỗi tháng, người dân ở Vùng Xanh chỉ ăn thịt khoảng 5 lần. Một phần thịt không lớn hơn kích thước của quân bài, tương đương khoảng 85 g. Dù thịt là nguồn cung cấp protein, vitamin B và sắt tuyệt vời nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và các vấn đề sức khỏe khác. Các nghiên cứu chỉ ra lượng thịt hấp thụ cao hơn ở cả nam và nữ có liên quan đến ung thư và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.

Kiên định uống nước, cà phê

Đây là những lựa chọn đồ uống được đánh giá cao. Chuyên gia Buettner cho biết những người ở Vùng Xanh uống sáu ly nước mỗi ngày, cộng với cà phê buổi sáng và một ly rượu vang vào bữa tối. Họ tránh xa đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, đã được chứng minh có tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Cà phê, nước lọc là các thức uống phổ biến ở Vùng Xanh. Ảnh: Coffee Desk.

Uống rượu vang sau 17h với bạn bè và trong bữa ăn

Chuyên gia Buettner nói: “Có rất nhiều bằng chứng ở Vùng Xanh ghi nhận một ly rượu vang mỗi ngày, đặc biệt là với bạn bè và trong bữa ăn… có thể làm giảm tỷ lệ tử vong của bạn. Bốn trong số năm cộng đồng Vùng Xanh uống rượu điều độ như một phần trong lối sống của họ.

Theo nhà dinh dưỡng học người Mỹ Tracy Lockwood Beckerman, rượu vang rất giàu chất chống oxy hóa, có một số đặc tính chống viêm, liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nhịn ăn gián đoạn

Người dân trong trong cộng đồng Vùng Xanh thường ăn theo những cách tương tự như những gì chúng ta gọi là nhịn ăn gián đoạn. Chuyên gia Buettner nói: “Họ ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày”.

Họ có xu hướng ăn hết lượng calo cần thiết trong khoảng thời gian 8 giờ, để lại 16 giờ cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. Về cơ bản, bữa ăn lớn nhất của họ là bữa sáng, bữa nhỏ nhất là bữa tối và họ không ăn khuya.

Tuy nhiên, đây không phải là kế hoạch ăn uống dành cho mọi người, đặc biệt nếu bạn đang hồi phục sau một trận ốm, mang thai, cho con bú, đang cố gắng thụ thai hoặc có tiền sử rối loạn ăn uống.