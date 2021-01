6 nguyên nhân khiến tóc bị bạc sớm

Mặc dù tóc xám bạc là màu nhuộm thời thượng, nhiều người lại không muốn mình bị tóc bạc sớm. Theo The Healthy, tóc bạc xảy ra khi sắc tố melanin ngừng hình thành. Theo một cuộc khảo sát trên British Journal of Dermatology năm 2012, những người 45-65 tuổi đã xuất hiện 27% lượng tóc bạc. Nhưng hiện nay, một số bạn trẻ cũng sớm bị hiện tượng trên. Dưới đây là những lý do khiến tóc có thể bạc sớm hơn bạn muốn. Ảnh: W Magazine.