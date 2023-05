6 người vận chuyển 180 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ban chuyên án bắt giữ 6 nghi phạm, thu 126 kg ma túy dạng đá, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc sau 6 tháng theo dõi đường dây tội phạm.

Bộ Công an cho biết ngày 24/5, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ và Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Cuối tháng 12/2022, qua nắm tình hình trên tuyến, Công an Tây Ninh phát hiện nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia. Họ móc nối với các đầu mối ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau hơn 6 tháng phá án, cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, thu 126 kg ma túy dạng đá, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc, 2 kg nước vui và nhiều tang vật khác.

Qua giám định, tổng số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ sau khi phá án là 180 kg ma túy các loại.

Một phần tang vật vụ án.

Ngày 29/5, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) có thư khen gửi Công an tỉnh Tây Ninh trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và một số lực lượng triệt phá thành công đường dây ma túy nêu trên.

Tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Phương án nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, ngày 9/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam hoạt động manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí nóng, hoặc đâm xe vào cảnh sát để chạy trốn.

Sau hơn một năm đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau và 6 tỉnh trên tuyến Tây Nam đã phát hiện 4.077 vụ, bắt giữ hơn 8.700 người liên quan, 93 bị can truy nã. Đáng chú ý, các lực lượng thu giữ trên 1,8 tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, lựu đạn...