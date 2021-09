6 người tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội

Kiểm tra phòng trọ ở TP Cao Lãnh, công an phát hiện 6 thanh niên tụ tập ăn nhậu khi địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 5/9, Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, vừa đề nghị cơ quan chức năng xử phạt Ôn Hoàng Quân (25 tuổi, ở tỉnh An Giang) và 5 người khác mức 15 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Nhóm 6 thanh niên tụ tập ăn nhậu. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Theo cảnh sát, tối 4/9, người dân phát hiện Quân và nhóm bạn tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ ở phường Mỹ Phú.

Theo kết quả test nhanh, 6 người liên quan đều âm tính với SARS-CoV-2. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất chính quyền địa phương xử phạt.

Hôm 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/9 để triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19.