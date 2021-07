6 ngành học xu hướng tại Mỹ trong năm 2021

1. Kỹ thuật dầu khí: Đây là ngành luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng về ngành học cho sinh viên, đặc biệt là tại Mỹ. Sinh viên lựa chọn ngành này sẽ được tham gia các lớp học đa dạng về nghiên cứu kỹ thuật, kinh tế và môi trường. Do mức độ cạnh tranh cao, sinh viên có thể cân nhắc việc lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ để nâng cao cơ hội thành công khi tham gia thị trường việc làm trong tương lai. Theo U.S. Bureau of Labor Statistics, mức lương khởi điểm cho sinh viên ngành này khoảng 84.000 USD /năm và có thể tăng lên 126.000 USD /năm sau nhiều năm làm việc. Mức tăng trưởng về thị trường việc làm cho ngành Kỹ thuật dầu khí trong tương lai khoảng 3%. Ảnh: Campus Explorer.