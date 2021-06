6 ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp

1. Khoa học đất: Đây là chuyên ngành nghiên cứu về đất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, sinh viên ngành này sẽ học cách tìm hiểu các đặc tính hóa học của đất, phân loại các loại đất phù hợp cây trồng, đồng thời tìm cách kiểm soát cỏ dại và bảo tồn, quản lý đất. Sinh viên ngành Khoa học đất thường làm cố vấn cho các trang trại trồng trọt hoặc làm việc trong các phòng nghiên cứu nông, lâm. Theo 24/7 Wall Street, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ngành này tại Mỹ là 0%, mức lương trung bình là 47.000 USD /năm. U.S. Bureau of Labor Statistics dự đoán nhu cầu lao động trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp nói chung và khoa học đất nói riêng sẽ tăng cao hơn mức trung bình trong vài năm tới do những thách thức mới liên quan gia tăng dân số, biến đổi khí hậu. Ảnh: Microgen.