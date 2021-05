6 mỹ nữ trở thành hiện tượng âm nhạc sau 7 năm thất bại

Solbin cho biết cô từng nghĩ đến việc làm thêm vì không có lương khi hoạt động cùng Laboum. Gần đây, nhóm nổi tiếng nhờ ca khúc "Journey to Atlantis".

Ngày 12/5, tờ Wikitree đưa tin ca khúc phát hành từ năm 2016 của Laboum là Journey to Atlantis vươn lên vị trí thứ 23 trên trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc Melon. Tới 15/5, bài hát tiến thêm 7 bậc và tạm dừng ở vị trí 16. Đây là thứ hạng cao nhất Laboum có được kể từ ngày ra mắt cách đây 7 năm.

Theo Wikitree, Journey to Atlantis có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi xuất hiện trong chương trình Hangout với Yoo phát trên đài MBC ngày 8/5. Wikitree nhận định Laboum là hiện tượng âm nhạc tiếp theo sau Brave Girls. Journey to Atlantis đã giúp Laboum viết nên câu chuyện thần thoại tương tự ca khúc Rollin và nhóm nhạc Brave Girls hồi tháng 3.

Sự nghiệp lận đận

Tương tự Brave Girls, Laboum vốn không phải gương mặt mới ở thị trường âm nhạc nhưng sau nhiều năm hoạt động, họ không được công chúng chú ý. Laboum thành lập năm 2014 với đội hình 6 cô gái. Năm 2018, Yulhee rời nhóm để kết hôn sau đó sinh con.

Sau 7 năm quảng bá, họ vẫn là nhóm nhạc mờ nhạt, hoàn toàn chìm nghỉm giữa vô số thần tượng ra mắt sau đó tại Hàn Quốc. Nhiều khán giả chia sẻ họ thậm chí không biết các thành viên của Laboum.

“Trong số các nhóm ra mắt năm 2014 mà tôi biết, Laboum là nhóm có nguy cơ tan rã nhất. Thực sự đáng buồn vì họ có nhiều tiềm năng về ý tưởng và tinh thần tập thể. Tuy nhiên, thành viên duy nhất công chúng hay thấy là Solbin. Ngoại trừ cô ấy, chúng tôi không nghe thấy tin tức gì từ các thành viên khác", một khán giả bình luận về Laboum.

Journey to Atlantis bất ngờ nổi tiếng sau 5 năm ra mắt.

Trong bài phỏng vấn với BNT, Laboum thừa nhận họ đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm làm nghề, đặc biệt giai đoạn quảng bá album Between Us. Thành viên Yu Jeong nói trong nước mắt rằng cô đã tìm nhiều cách khác nhau để vượt qua quãng thời gian khó khăn. Cuối cùng, nữ ca sĩ chiến thắng cảm giác chán nản bằng cách liên tục thử những điều mới mẻ.

Em út Solbin thậm chí đã nghĩ đến tìm việc làm thêm vì nhóm nhạc mãi không nổi tiếng và không có thu nhập. Khi tham gia chương trình Nangman Club phát sóng cuối năm 2019 trên MBC, nữ ca sĩ tâm sự: "Mỗi khi hoàn thành công việc và về nhà bằng tàu điện ngầm, tôi lại nhận ra càng ngày mình càng có ít hoạt động. Tôi nghèo và không nhận được bất cứ khoản thu nhập nào".

"Ngồi trong tàu điện ngầm, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tôi nghĩ có lẽ mình nên nhận một công việc bán thời gian và suy nghĩ đó càng khiến tôi buồn hơn", nữ ca sĩ sinh năm 1997 nói.

Lần duy nhất Laboum được công chúng bàn tán trên mạng xã hội là scandal gian lận lượng album bán ra và giành chiến thắng trước IU trên chương trình Music Bank.

Trong chương trình âm nhạc Music Bank lên sóng ngày 28/4/2017, Laboum gây bất ngờ khi đánh bại IU. Nhóm hạnh phúc, bật khóc khi đón nhận chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó, các cô gái phải đối mặt với chỉ trích, nghi ngờ suốt thời gian dài. Scandal cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Laboum sau này.

Công chúng nghi ngờ Laboum gian lận bởi lượng album bán ra tăng gấp 30 lần so với sản phẩm trước đó. Miss this Kiss (tên album) đã đạt được doanh số đáng kinh ngạc là 28.000 bản. Ở những album trước, Laboum thường chỉ bán được vài trăm bản trong tuần đầu tiên. Thậm chí, doanh số album Miss this Kiss đạt được gấp 3 lần so với thành tích của 6 album đã phát hành trước đó của Laboum cộng lại.

Hwi Hwi - ca khúc chủ đề của đợt quảng bá - cũng có thứ hạng quá thấp trên bảng xếp hạng, đặc biệt là so với Can't Love You Anymore của IU. Thời điểm đó, bài hát đứng ở vị trí thứ 372 trên bảng xếp hạng Melon trong khi Can't Love You Anymore giữ hạng 11. Trên Naver, MV Hwi Hwi có khoảng 6.500 lượt xem và 660 lượt thích, trong khi Can't Love You Anymore của IU có 1.290 lượt thích.

Thành công đến kịp thời

Theo Star News, Laboum đang đứng trước bờ vực tan rã bởi các thành viên sắp kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý. Tháng 9/2020, công ty quản lý Global H Media thông báo trở lại với mini album mới vào tháng 10. Tuy nhiên, việc này sau đó không được thực hiện.

Công chúng hy vọng sự nổi tiếng của Journey to Atlantis giúp Laboum thoát khỏi nguy cơ tan rã, giống Rollin đã cứu Brave Girls.

Thực tế, từ tháng 3, Journey to Atlantis đã được công chúng chú ý. Thời điểm đó, Journey to Atlantis thậm chí được Suzy giới thiệu trên trang cá nhân và lọt vào bảng xếp hạng của một số trang nghe nhạc như Melon, Genie, Bugs, Vibe.

Laboum hiện hoạt động với 5 thành viên.

Tuy nhiên, phải đến khi xuất hiện trong chương trình Hangout với Yoo của MC Yoo Jae Suk, sức hút của bài hát mới bùng nổ mạnh mẽ. Từ ngày 8/5, ca khúc liên tục thăng hạng trên trang nghe nhạc Melon bất chấp sự trở lại của dàn thần tượng nổi tiếng như ITZY, Oh My Girls, NCT Dream, Highlight…

Journey to Atlantis là ca khúc hay, hấp dẫn nhưng đáng tiếc bởi danh tiếng mờ nhạt của Laboum mà nhiều năm qua, bài hát không nhận được thành công xứng đáng. Bài hát mang lại cảm giác tươi sáng, khiến người nghe có thể hình dung ra những bông hoa hướng dương giữa cánh đồng cỏ.

Âm nhạc của Laboum thường năng động, tươi mát, đầy màu sắc. Journey to Atlantis nổi bật hơn cả với giai điệu bắt tai, mang đậm không khí mùa hè. Cách các thành viên đồng thanh hát đoạn điệp khúc càng giúp bài hát lôi cuốn hơn. Sau khi Journey to Atlantis lội ngược dòng, Laboum đã xuất hiện trên một số chương trình để biểu diễn ca khúc với đội hình 5 thành viên.

5 thành viên Laboum cho biết họ bất ngờ và hạnh phúc khi bài hát 5 năm tuổi nổi tiếng trở lại. Họ biết ơn khi khán giả dành tình cảm cho ca khúc.

Em út Solbin chia sẻ những ngày này cô thường xuyên nhận được tin nhắn từ bạn bè, khán giả liên quan đến bài hát. “Bạn học cùng trường nói với tôi rằng khán giả đang nghe ca khúc của chúng tôi rất nhiều. Điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi, tôi hạnh phúc khi biết điều đó”, Solbin bật khóc tâm sự.