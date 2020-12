6 mỹ nhân Hàn mặc đồ bó sát khoe dáng đẹp

Tzuyu (TWICE) cao 1,72 m và có vóc dáng thon thả, đường cong quyến rũ. Những chiếc váy bodycon, quần bó cạp cao... không thể làm khó nữ thần tượng nhà JYP. Người hâm mộ nhận xét cô có tố chất để lấn sân sang ngành mẫu. Ảnh: Spring to life, Twice and once, Topstarnew, @twicestagram.