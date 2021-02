6 mỹ nhân Hàn đề cao sống thử trước hôn nhân

Xuất hiện trong chương trình Some Guys, Some Girls của SBS, ca sĩ Seo In Young bày tỏ quan điểm hôn nhân cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng. "Tôi nghĩ rằng việc sống với người yêu trước khi kết hôn là điều tốt. Chúng ta cần biết rõ đối tác là ai. Đôi bên cần thời gian để tìm hiểu nhau", cô nói. Ngôi sao 37 tuổi cũng khẳng định sống thử giúp biết được tính cách thực sự của đối phương để chuẩn bị tốt cho hôn nhân.