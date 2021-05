6 mỹ nhân Hàn có cơ hội mặc váy hàng hiệu cao cấp

Haute Couture là phân khúc thời trang cao cấp. Theo Metro, một hội đồng đã được thành lập ra để đánh giá liệu trang phục của các thương hiệu có xứng đáng nằm trong phân khúc này hay không. Ngoài ra, chúng còn được may dành riêng cho khách hàng cụ thể. Loại trang phục trên thường do thợ may lành nghề hoàn thành, mang đường chỉ hoàn hảo, chất liệu đắt đỏ và hiếm có nhất. Do mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để hoàn thành, Haute Couture được coi như tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Harper's Bazaar.