6 mốt thời trang được giới trẻ lăng xê trên mạng xã hội

1. Áo in họa tiết bó: Theo Who What Wear, những chiếc áo mỏng, in họa tiết được các tín đồ thời trang ví như "lớp da thứ 2" của cơ thể. Chúng không phải xu hướng mới. Tuy nhiên, sức hút của mẫu áo vẫn đang lớn mạnh và phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Nhiều tên tuổi đình đám đặc biệt yêu thích áo in họa tiết như Tóc Tiên, BlackPink, Kylie Jenner... Ảnh: @toctien1350, Kai Collective.