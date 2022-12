6 món đông lạnh tưởng là lành mạnh nhưng có hại

Các món ăn đông lạnh ngày càng được sản xuất theo hướng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều bữa ăn vẫn gây hại vì có quá ít protein và chất xơ, nhưng chứa nhiều đường và muối.

Nhiều bữa ăn đông lạnh được quảng cáo là lành mạnh nhưng hóa ra, chúng lại không hề tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Kể từ lần đầu xuất hiện trên TV vào những năm 1950, bữa tối đông lạnh đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Các món ăn này không chỉ có hương vị đa dạng và dễ tiếp cận hơn, chúng còn càng ngày càng được cải tiến để tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, thị trường cũng tồn tại rất nhiều thực phẩm đông lạnh vốn có hại cho sức khỏe nhưng lại được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" vì thực chất, chúng chứa toàn natri, đường, chất béo và các chất bảo quản kỳ lạ.

Khi bạn đang quanh quẩn trong khu thực phẩm đông lạnh của cửa hàng tạp hóa để tìm kiếm một bữa ăn bổ dưỡng và tiện lợi, bạn sẽ khó phân biệt các đồ ăn đông lạnh tốt và không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi bạn đang vội.

Eat This Not That đã nói chuyện với một số chuyên gia dinh dưỡng về cách phát hiện những bữa tối đông lạnh không tốt cho sức khỏe được ngụy trang khéo léo.

Theo lời chuyên gia dinh dưỡng, 6 món ăn dưới đây dù được quảng cáo là có lợi cho bạn nhưng thật ra, chúng thật sự tệ hại.

Thịt gà bỏ lò và khoai tây nghiền

Phần thịt gà bỏ lò và khoai tây nghiền của Lean Cuisine Bowls bao gồm: 290 calo, 9 g chất béo (3.5 g chất béo bão hòa), 790 mg natri, 38 g carbs (2 g chất xơ, 6 g đường), 14 g protein.

Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos, chuyên gia dinh dưỡng, hay còn được biết tới là Nutrition Twins, cho biết: "Mặc dù bữa ăn này ít calo nhưng nó không cung cấp đủ protein và chất xơ để làm bạn no bụng”.

2 chuyên gia giải thích chúng ta cần 25-30 g chất xơ mỗi ngày. Trong khi đó, bữa ăn chỉ có 14 g protein và 2 g chất xơ. Sau khi ăn xong, bạn có thể sẽ thấy đói rất nhanh và phải ăn thêm đồ ăn vặt hoặc một bữa ăn khác.

Nutrition Twins cho biết thêm: "Bữa ăn cũng quá mặn vì lượng natri trong món chiếm tới 30% lượng natri tối đa hàng ngày. Thịt gà bỏ lò và khoai tây nghiền cũng được chế biến rất kỹ với các loại bột và tinh bột tẩy trắng. Món ăn chứa tới 3.5 g chất béo bão hòa, lượng này tương đương với 21% lượng chất béo bão hòa tối đa mà một người ăn mỗi ngày".

Gà Parmigiana

Bữa ăn cung cấp 320 calo, 9 g chất béo (2 g chất béo bão hòa), 500 mg natri, 44 g carbs (5 g chất xơ, 11 g đường), 16 g protein.

Món Gà Parmigiana từ Healthy Choice là bữa ăn nghe có vẻ lành mạnh nhưng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Nutrition Twins nói: "Thực phẩm này có tận 8 g đường trong khi, phụ nữ chỉ nên ăn tối đa 24 g và nam giới không nên ăn quá 36 g một ngày. Vì đây không phải là món tráng miệng nên mọi người thường không nghĩ đến việc tính toán lượng đường".

Họ cho biết 500 mg natri chiếm khoảng 25% lượng natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày. Bảng thành phần của bữa ăn cũng chứa đầy chất phụ gia và chất bảo quản.

Các món ăn chế biến sẵn và đông lạnh thường tiện lợi hơn là bổ dưỡng. Ảnh: Reuters.



Pizza rau củ nướng hữu cơ

Hàm lượng dinh dưỡng của bữa ăn từ Trader Giotto gồm 300 calo, 11 g chất béo (4,5 g chất béo bão hòa), 550 mg natri, 36 g carbs (4 g chất xơ, 5 g đường), 12 g protein.

Chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos nói: “Bạn tưởng một bữa ăn hữu cơ với nhiều loại rau củ đủ màu sắc sẽ tốt cho sức khỏe đúng không? Không hề".

Nhưng khẩu phần rau củ chỉ chiếm 1/3 chiếc bánh pizza. Mặc dù có rau củ nhưng bữa ăn vẫn chứa tới 4.5 g chất béo bão hòa, tương đương 26% lượng chất béo tối đa mỗi ngày. Đó là chất béo bão hòa mọi người nạp vào nếu chỉ ăn 1 cái, nhiều người thậm chí ăn nhiều hơn thế.

Bạn cũng nên đặc biệt chú ý đến lượng protein trong một bữa ăn vì đó là thứ sẽ giúp bạn no lâu hơn và giúp thỏa mãn cơn thèm ăn. 2 chuyên gia cho biết: "Bạn khó mà no được nếu chỉ ăn 12 g protein trong mỗi phần pizza, đó cũng là lý do hầu hết mọi người thường ăn tới 2 cái".

Pizza thịt nướng trên đá

Bữa ăn của Atkins chứa 420 calo, 29 g chất béo (11 g chất béo bão hòa), 1.150 mg natri, 27 g carbs (16 g chất xơ, 2 g đường), 26 g protein.

Nutrition Twins cho biết: “Các bữa ăn của Atkins nổi tiếng là thân thiện với người theo chế độ ăn keto. Món pizza này cung cấp một lượng protein và chất xơ dồi dào, một phần nguyên nhân là lớp vỏ bánh pizza làm bằng sợi yến mạch”.

Tuy nhiên, bữa ăn rất có hại cho sức khỏe tim mạch. Tiêu thụ quá nhiều natri và chất béo bão hòa trong thời gian dài có thể dẫn đến lượng cholesterol LDL tăng, huyết áp cao và nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

2 chuyên gia giải thích: “Một khẩu phần ăn có 1.150 mg natri và 11 g chất béo bão hòa, chiếm gần một nửa lượng natri và chất béo được khuyến nghị mỗi ngày".

Gà chua ngọt

Mỗi bữa ăn của Healthy Choice chứa 390 calo, 9 g chất béo (2 g chất béo bão hòa), 550 mg natri, 63 g carbs (3 g chất xơ, 22 g đường), 12 g protein.

Lisa Young, tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn "Phương pháp ăn no không lo béo", thành viên Ban cố vấn y tế của Eat This Not That, cho biết các bữa ăn của Healthy Choice được kiểm soát chặt chẽ và chứa tương đối ít calo so với các hãng như Hungry-Man và Banquet Mega Bowls. Nhưng một số bữa ăn đông lạnh của hãng này không thực sự là "món ăn lành mạnh". Ví dụ, món Gà chua ngọt chứa tới hơn 20 g đường và 600 mg natri.

Gà Sốt BBQ Ngọt

Bữa ăn của Lean Cuisine cung cấp 240 calo, 7 g chất béo (3,5 g chất béo bão hòa), 630 mg natri, 29 g carbs (2 g chất xơ, 11 g đường), 16 g protein.

Lean Cuisine tự tiếp thị các bữa tối đông lạnh của hãng là lựa chọn hoàn hảo cho lối ăn uống lành mạnh vì chúng chứa lượng calo thấp.

Tuy nhiên, bà Young cảnh báo những bữa ăn này không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Young cho biết: “Những bữa ăn này ít calo vì hãng sản xuất khẩu phần ăn nhỏ. Món ăn này không giúp bạn no bụng. Chúng cũng thường chứa ít rau và ngũ cốc nguyên hạt, nhưng lại có quá nhiều muối và đường”. Ví dụ điển hình là món gà sốt BBQ ngọt với hơn 600 mg natri và 14 g đường.

Bà Young khuyên chúng ta tự nấu những món đơn giản ở nhà. Nếu bạn muốn mua các bữa ăn đông lạnh, hãy tránh 6 món nêu trên và chọn những bữa ăn giàu protein, chứa ít natri và đường hơn.