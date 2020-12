6 món đồ vẫn là mốt trong năm 2021

Áo polo cách điệu được cây bút của Who What Wear dành lời khen bởi kiểu dáng tinh tế. Thiết kế có phần cổ giống áo polo nhưng được làm với đa dạng chất liệu, đổi mới phom dáng. Nhờ nét trẻ trung, nó vẫn sẽ được tìm mua trong năm mới. Ảnh: Who What Wear.