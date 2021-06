6 món đồ các cô gái cần có trong tủ quần áo

Những người yêu thích thời trang luôn cập nhật xu hướng và các phong cách phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, việc đầu tư vào thời trang nhanh khiến bạn mất nhiều chi phí. Theo Who What Where, 6 món đồ phổ biến dưới đây có tính ứng dụng cao, không bị lỗi mốt và dễ phối đồ trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: ShopSpotter.