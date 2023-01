6 món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe khi bạn thèm đồ ngọt

Trái cây, sữa chua, sinh tố là một số món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà không làm bạn bị tăng cân.

Ý tưởng ăn vặt lành mạnh khi bạn thèm đồ ngọt giống như một nghịch lý, nhưng có rất nhiều lựa chọn tốt cho sức khỏe để bạn thử.

Theo Eat This Not That, đường bổ sung, thực phẩm giàu chất béo bão hòa và calo là thủ phạm thúc đẩy cảm giác thèm ăn. Vì vậy, bạn cần một món ăn nhẹ lành mạnh có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe mà bạn có thể dự trữ khi cơn thèm đồ ngọt trỗi dậy. Các lựa chọn này đều cung cấp chất xơ, protein và chất béo lành mạnh. Mỗi món ăn nhẹ bổ dưỡng này cũng cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, điều đó có nghĩa là chúng sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Pudding hạt chia

Một món ăn nhẹ đơn giản mà bạn có thể tự làm là pudding hạt chia. Món ăn này bao gồm các hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với các chất dinh dưỡng đa lượng thiết yếu. Chúng không chỉ chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu mà hạt chia còn cung cấp cho bạn rất nhiều năng lượng.

Để tự làm món pudding hạt chia tại nhà, bạn hãy khuấy đều 3 thìa hạt chia, một cốc sữa tách kem hoặc chất lỏng khác mà bạn chọn và hai thìa cà phê mật ong. Sau đó, bạn chia phần này thành hai cốc nhỏ, đậy nắp và để trong tủ lạnh ít nhất 4 tiếng.

Nho đông lạnh

Nếu bạn thích đồ đông lạnh, đây là mẹo dễ dàng để hạn chế cơn thèm đồ ngọt đó. Bạn rửa nho tươi và lau khô bằng khăn giấy. Bạn đặt nho trong hộp và để đông lạnh trong ít nhất 4 tiếng, sau đó chuyển sang hộp đựng phù hợp với tủ đông. Khi cơn thèm ngọt của bạn ập đến, hãy thưởng thức một ít nho để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng.

Trái cây có vị ngọt tốt cho sức khỏe và bạn không lo bị tăng cân. Ảnh: Shutterstock.

Sữa chua Hy Lạp

Một cách khác để bạn hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt đông lạnh đó là cho một phần sữa chua Hy Lạp vào ngăn đá. Khi thèm sữa chua đông lạnh hoặc là kem, bạn có thể thưởng thức sữa chua Hy Lạp vì món ăn này chứa nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe mà không gây béo.

Sinh tố giàu protein

Một ly sinh tố mát lạnh làm từ trái cây, sữa chua Hy Lạp, nước trái cây 100% hoặc sữa tách béo và bột protein có thể giúp bạn hạn chế cơn thèm ngọt. Ngoài ra, protein từ bột và sữa chua Hy Lạp giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Bánh dinh dưỡng

Những món ăn nhẹ có kiểm soát khẩu phần này giúp kiềm chế cảm giác thèm ngọt của bạn nhanh chóng.

Bạn có thể tìm thấy một số công thức nấu ăn dạng viên hoặc món ăn có năng lượng tốt cho sức khỏe và tự chuẩn bị chúng tại nhà. Nhiều người sử dụng trái cây khô như chà là và thêm các loại hạt, chocolate hoặc dừa tùy thích.

Nếu không có thời gian, bạn cũng có thể mua những viên năng lượng đã chuẩn bị sẵn tại một số quán cà phê hoặc siêu thị.

Bạn nên tự chế biến các món ăn vặt tại nhà để đo lường mức đường cần thiết. Ảnh: Shutterstock.

Snack hỗn hợp

Snack hỗn hợp có nguyên liệu là những loại thực phẩm sạch, giàu năng lượng và chỉ mất 5 phút để bạn tự làm chúng tại nhà.

Để tạo ra một hỗn hợp đường ngọt nhưng tốt cho sức khỏe, bạn hãy kết hợp một cốc các loại hạt rang không ướp muối như hạnh nhân, hạt điều hoặc quả hồ trăn; một cốc trái cây sấy khô như nho khô, mơ, xoài, anh đào chua, mận khô hoặc nam việt quất và một phần tư cốc chocolate đen. Sau đó bạn trộn chúng lại với nhau, chia thành các phần riêng lẻ giúp kiểm soát lượng calo và để bạn dễ dàng mang đi.