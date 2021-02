6 mẫu giày sneakers ra mắt dịp Valentine

4. Một phiên bản khác dành cho Lễ Tình nhân là Air Force 1 Love For All với 2 phối màu đỏ và trắng. Biểu tượng swoosh đặc trưng có dòng chữ "Love" và "Love For All" ở 2 bên mặt giày, đúc theo phong cách 3D. Ngoài ra, phần mấu gót được trang trí bằng biểu tượng Nike Air với chi tiết một trái tim mỏng đặt chính giữa. Theo House of Heat, mẫu giày 110 USD này được trình làng ngày 4/2. Ảnh: Sneaker News.