6 lý do Toyota Rush thuyết phục người dùng

Thiết kế nổi bật, phù hợp các gia đình châu Á, an toàn cao, giá bán tốt... là những lý do giúp Toyota Rush được lòng người tiêu dùng Việt.

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2018, Rush là một trong những mẫu xe bán chạy của Toyota và tạo dựng được vị thế đặc biệt trên thị trường. Không quá ồn ào và choáng ngợp, nhưng những giá trị mà mẫu xe này đem đến trên nhiều phương diện đã chinh phục người tiêu dùng.

Rush tạo ấn tượng với kiểu dáng mạnh mẽ, cứng cáp, không hào nhoáng mà nghiêng về gọn gàng, trưởng thành, điểm thêm nét tinh tế và hiện đại. Thiết kế này phù hợp với đa số người dùng phân phúc xe SUV cỡ nhỏ, đặc biệt là khách hàng gia đình.

Diện mạo Rush mang nhiều nét quen thuộc của các mẫu xe Toyota, ưa nhìn với với tổng thể cân đối và khá thể thao, cùng loạt trang bị hiện đại. Toyota Rush có 6 màu cho người dùng lựa chọn theo sở thích: Trắng, đen, bạc, nâu, đỏ sậm và màu đồng.

Điểm cộng của Toyota Rush là bên ngoài nhỏ gọn nhưng không gian bên trong được tối ưu hết mức. Điều này giúp xe di chuyển trong đô thị dễ dàng, linh hoạt hơn, trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu 7 chỗ - phù hợp với gia đình nhiều thế hệ tại Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Các hàng ghế được thiết kế để có khoảng chân vừa đủ khi ngồi 7 người. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể được điều chỉnh để tăng diện tích cốp sau khi cần thiết.

Nội thất xe được đánh giá ở mức đủ dùng, thoải mái, với điều hòa tự động hai giàn lạnh đem lại nhiệt độ tối ưu cho mọi vị trí ngồi. Hệ thống giải trí được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 7 inch kết nối điện thoại thông minh, cùng hệ thống âm thanh 8 loa sống động đem lại trải nghiệm tốt hơn cho cả gia đình. Toàn xe có 13 hộc để đồ, cổng sạc 12 V cho hàng ghế sau, giúp chuyến đi thoải mái và tiện nghi cho tất cả hành khách.

Một ưu điểm nữa giúp mẫu xe của Toyota được lòng người dùng Việt Nam là dễ lái, phù hợp nhiều thành viên trong gia đình điều khiển, dù là nam hay nữ, thanh niên hay người trung tuổi...

Trong khi phần lớn SUV hiện nay sử dụng khung liền thân (unibody), Rush được thiết kế khung gầm dạng "Built-in ladder frame", giúp cân bằng lợi thế về trọng lượng nhẹ của khung xe liền (unibody/monocoque) và độ cứng vững, chịu lực vặn xoắn tốt của khung xe rời (body on frame).

Kết hợp động cơ 1,5 lít, hộp số tự động 4 cấp, xe có khả năng vận hành tốt và mượt mà trên nhiều địa hình khác nhau, từ đô thị đến đường dài, thích hợp sử dụng hàng ngày lẫn những chuyến đi xa, về quê, đi du lịch, dã ngoại cuối tuần... Đặc biệt, hệ thống dẫn động cầu sau cùng khoảng sáng gầm xe lớn (220 mm) đem lại cho chiếc SUV nhỏ gọn này khả năng chinh phục những cung đường off-road khá ổn.

Toyota Rush là một trong số ít mẫu xe thuộc phân khúc đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP. Rush sở hữu hàng loạt tính năng an toàn hiện đại như 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera và cảm biến lùi…

Chính vì thế, mẫu xe này còn được mệnh danh là "xe an toàn", đem lại cảm giác an tâm cho người sử dụng và là một trong những lý do quan trọng để nhiều người lựa chọn.

Giữa nhiều mẫu xe cùng phân khúc, Rush được hưởng lợi từ sự tin tưởng vào thương hiệu Toyota đã bắt rễ sâu trong tâm thức của nhiều người tiêu dùng. Nổi tiếng với sự bền bỉ, chắc chắn, mẫu SUV của Toyota thỏa mãn cả nhu cầu sử dụng cũng như tâm lý coi xe là tài sản giá trị của người Việt.

Đồng thời, hệ thống 74 đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền Toyota phủ rộng trên cả nước giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với phụ tùng, dịch vụ bán hàng, bảo hành cũng như hậu mãi với giá tốt.

Không chỉ sở hữu nhiều ưu điểm chinh phục người dùng, Toyota Rush còn có giá bán tương đối dễ chịu so với giá trị và trải nghiệm mang lại. Hiện tại, mức giá niêm yết của xe là 634 triệu đồng, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, từ 7/5 đến hết 31/12, người tiêu dùng sẽ nhận được ưu đãi gói bảo hiểm vật chất một năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) trị giá đến 8,7 triệu đồng khi mua mẫu xe này và thanh toán đầy đủ. Với gói bảo hiểm này, khách hàng sẽ được sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc, để luôn an tâm trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) giới thiệu gói hỗ trợ tài chính "Balloon" giúp khách hàng có cơ hội sở hữu mẫu xe Rush và cân đối ngân sách dễ dàng hơn. Với gói vay này, người mua xe chỉ cần thanh toán trước 126,8 triệu đồng và trả góp trung bình 6,8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 3/5 cùng gói hỗ trợ Trade-in (đổi xe).