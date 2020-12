6 lý do nên mua máy tính cũ giá rẻ tại An Phát Computer

Ngoài yếu tố giá rẻ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, các sản phẩm máy tính cũ tại An Phát Computer còn có nhiều ưu điểm.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng mua máy tính cũ khó có thể đòi hỏi chất lượng nên chấp nhận bỏ thêm tiền mua máy tính đời mới. Tuy nhiên, các sản phẩm máy tính cũ tại An Phát Computer có thể khiến khách hàng thay đổi quan niệm trên.

Chất lượng tốt

Thời điểm này, khách hàng có thể sở hữu những chiếc máy tính cũ giá rẻ với chất lượng cao do nhu cầu thanh lý máy cũ của người dùng ngày càng lớn. Khi đời sống kinh tế của con người ngày càng được nâng cao, người tiêu dùng có xu hướng chạy đua theo cấu hình, luôn muốn săn đón máy tính đời mới và đào thải máy cũ cho các đơn vị thu mua giá cao. Thậm chí, các máy tính này vẫn hoạt động ổn định và còn thời gian bảo hành dài hạn.

Đây là lý do những bộ máy tính cũ bán ra tại An Phát có chất lượng tốt, thời gian bảo hành dài hạn, giúp khách hàng yên tâm về chất lượng và dịch vụ.

Máy tính An Phát - địa chỉ mua máy tính cũ giá rẻ, chất lượng đảm bảo.

Đa dạng cấu hình

Sự đa dạng về cấu hình máy tính là lý do không thể bỏ qua khi chọn mua máy tính cũ giá rẻ, bởi bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn tối ưu. Máy tính cũ giá rẻ còn là dòng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người mới đi làm hạn hẹp về ngân sách.

Nếu bạn có nhu cầu sắm một bộ máy tính chi phí thấp mà cấu hình theo ý thích, sản phẩm máy tính cũ là sự lựa chọn tối ưu và thiết thực dành cho bạn.

Ngoài ra, những ai yêu thích sự nhỏ gọn, tiện dụng có thể sở hữu một cây máy tính đồng bộ cũ hoặc chiếc laptop cũ giá rẻ cấu hình cao tại An Phát để thỏa mãn nhu cầu làm việc và học tập.

Mua máy tính cũ giá rẻ tại An Phát Computer giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Tiết kiệm chi phí

Trên thực tế, bất kỳ sản phẩm công nghệ nào đã qua sử dụng sẽ được bán lại với mức giá thấp hơn nhiều so với giá mua mới. Với máy tính cũ còn trong thời gian bảo hành, An Phát Computer sẽ bán với giá dao động 60-75% so với giá trị máy mới cùng cấu hình.

Với những máy tính không còn thời gian bảo hành, tùy từng loại máy sẽ có giá cả khác nhau nhưng vẫn đảm bảo chi phí rẻ. Ngoài ra, giá của máy tính cũ còn tùy thuộc vào hãng sản xuất cũng như độ mới và cách bảo quản của người sử dụng.

Dễ dàng nâng cấp, thay thế linh kiện

Sau một thời gian sử dụng, bạn cảm thấy máy tính hoạt động chậm hơn, bộ nhớ RAM hay ổ cứng không còn phù hợp. Bạn có thể nâng cấp một cách nhanh chóng vì linh kiện máy tính cũ dễ tìm.

Khi mua máy tính cũ tại An Phát, bạn sẽ được hỗ trợ thay thế, nâng cấp linh kiện với giá gốc bán ra tại cửa hàng trong suốt thời gian bảo hành của sản phẩm.

Bảo hành dài hạn

Đối với mọi sản phẩm máy tính cũ đang bày bán tại An Phát Computer, chế độ bảo hành luôn được quan tâm và chú trọng hàng đầu. Tất cả bộ cây máy tính cũ bán ra đều được bảo hành 24 tháng, lỗi đổi mới ngay, không sửa chữa.

Phòng kỹ thuật và bảo hành tại An Phát Computer.

Địa chỉ uy tín

Là đơn vị uy tín chuyên cung cấp máy tính cũ và linh kiện máy tính cũ tại Hà Nội, An Phát Computer có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng như mua máy tính cũ chơi game, máy tính văn phòng cũ, màn hình máy tính cũ giá rẻ… hoặc phụ kiện như mainboard, RAM, CPU… Các sản phẩm này được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng trước khi tới tay người tiêu dùng.