6 lý do khiến người thông minh khó hạnh phúc

3. Thường tự trách mình: Nhiều người thông minh cảm thấy khó hạnh phúc do họ suy nghĩ nhiều và quá nghiêm khắc với bản thân. Không chỉ đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình, họ còn tự tìm kiếm lý do để trách móc bản thân. Họ sẽ hồi tưởng những sự kiện trong quá khứ, đặc biệt là những tình huống họ làm chưa tốt, cư xử chưa đúng. Những cảm xúc tội lỗi, bất mãn bủa vây tâm trí trong thời gian dài khiến tâm trạng của người thông minh bị xáo trộn, vô tình đánh mất hạnh phúc vốn có của mình. Ảnh: Inc. Magazine.