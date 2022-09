6 lý do khiến bạn nên bỏ qua iPhone 14

Pin iPhone 13 quá tốt. Dù đã ra mắt được một năm, iPhone 13 vẫn là chiếc smartphone có thời gian sử dụng pin thực tế rất tốt. Apple trang bị viên pin dung lượng lớn so với kích thước và hiệu năng của máy. Điều này giúp iPhone 13 có thể trụ được đến 15 giờ phát video hoặc 75 giờ nghe nhạc. Trên iPhone 14, Apple cố gắng giảm điện năng tiêu thụ của màn hình nhưng không nhiều, kết hợp viên pin dung lượng tương đương. Công ty tuyên bố thiết bị có thể phát video 16 giờ hoặc nghe nhạc 80 giờ. Đây là cải tiến khá nhỏ, không thay đổi rõ rệt trải nghiệm khi sử dụng. Ảnh: Make Use Of.