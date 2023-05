6 lợi ích có thể bạn chưa biết khi ăn cà chua

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cà chua còn có tác dụng bất ngờ trong việc cải thiện tâm trạng, kích thích quá trình lành thương.

Các chất dinh dưỡng như kali, sắt, vitamin C...có trong cà chua giúp cải thiện tình trạng sức khoẻ. Ảnh: Shutterstock.

Cà chua là loại quả không còn xa lạ với chúng ta. Thực phẩm này cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, các chống oxy hóa, vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu khác tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 lợi ích đặc trưng của cà chua, theo Eat This Not That!

Giàu chất chống oxy hóa

Với thành phần chất chống oxy hóa phong phú, cà chua được chứng minh là loại quả có tác dụng chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch hiệu quả.

Lycopene là một loại chất chống oxy hóa, có rất nhiều trong cà chua. Tuy nhiên, chúng không thể tự tạo ra được mà chỉ có thể bổ sung thông qua đường ăn uống. Chất này có nồng độ cao nhất trong vỏ cà chua.

Theo tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, kết hợp cà chua cùng chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn.

Cà chua chứa hàm lượng kali cao giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Giàu kali

Lượng kali dồi dào có trong cà chua giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ hiệu quả. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bạn có ăn cà chua sống, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí nấu soup.

Giảm nguy cơ da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời

Theo chuyên gia Elena Paravantes, người sáng lập blog Olive Tomato, tác giả cuốn The Mediterranean Diet Cookbook for Beginners, cà chua giàu carotenoid - chất chống oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Nghiên cứu trên tạp chí Scientific Reports (2017) đã phát hiện tiêu thụ cà chua thường xuyên có thể giúp làn da không bị cháy nắng, giảm nguy cơ mắc các khối u trên da do tia UV.

Cải thiện tâm trạng

Cà chua không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn mà còn có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn về lâu dài. Một nghiên cứu vào năm 2013 trên tạp chí Rối loạn cảm xúc cho biết những người trên 70 tuổi ăn cà chua trong vòng 2-6 tuần có ít khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm nhẹ hoặc nặng thấp hơn 46% so với những người ăn cà chua ít hơn một lần/tuần.

Đáng chú ý, các sản phẩm khác được sử dụng trong nghiên cứu không tạo ra tác dụng tương tự.

Chuyên gia Elena Paravantes cho biết: “Các nhà nghiên cứu cho rằng chất chống oxy hóa, bao gồm cả lycopene có trong cà chua có thể là yếu tố giúp cải thiện tâm trạng”.

Hàm lượng sắt dồi dào có trong cà chua giúp giải phóng năng lượng, bổ sung máu cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Giàu chất sắt

Chuyên gia dinh dưỡng Blanca Garcia của Health Canal cho biết cà chua cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe bao gồm cả sắt. Sắt là thành phần cấu tạo của hemoglobin, myoglobin, protein, enzyme… trong cơ thể.

Chúng có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong máu đến các tế bào, tham gia giải phóng năng lượng, tham gia chuyển hóa DNA cùng nhiều chức năng khác. Thiếu sắt, cơ thể không có đủ nguyên liệu sản xuất hemoglobin gây thiếu máu.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (Mỹ), hàm lượng vitamin C có trong cà chua giúp tăng lượng sắt bạn tiêu thụ bằng cách lưu trữ nó ở dạng mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ. Một quả cà chua chứa gần 27 mg sắt, đáp ứng đúng mức khuyến nghị các chuyên gia đưa ra về lượng vitamin nên nạp vào cơ thể trong ngày.

Kích thích quá trình lành thương

Theo Scientific Reports, vitamin C có trong cà chua kích thích quá trình tổng hợp collagen trong da, giúp làn da căng bóng, mịn màng.

Garcia cho biết: "Vitamin C cần thiết để tạo collagen - một loại protein có trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương. Bổ sung đầy đủ lượng vitamin C, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục, bao gồm tình trạng bị đứt tay, vết thương sau phẫu thuật".

Một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí International Journal of Surgery cho biết các bệnh nhân được bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ có xu hướng hồi phục vết thương nhanh hơn so với các bệnh nhân khác.

Bên cạnh lợi ích mang lại, cà chua cũng gây ra ảnh hưởng nhất định đến những người mắc các bệnh liên quan dạ dày. Nếu bị trào ngược axit, loại trái cây này sẽ khiến bạn gặp tình trạng ợ chua, đầy hơi hoặc khó tiêu.

Tạp chí Family Practice cho biết kể cả ăn cà chua ở thể chín hay sống, bạn cũng sẽ đều gặp các triệu chứng phản xạ như vậy.

Chuyên gia thể hình Nataly Komova tại JustCBD cho biết cà chua sống chứa nhiều axit citric, malic, làm tăng lượng axit trong dạ dày, làm nghiêm trọng chứng trào ngược axit. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên tiêu thụ hợp lý lượng cà chua nạp vào cơ thể.