6 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc cúm mùa

Theo NDTV, đậu xanh nảy mầm, tỏi, đu đủ, sữa chua, thịt gà, trái cây và rau củ giàu vitamin C là những thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc cúm mùa.

Tỏi giúp kháng viêm và ngăn ngừa vi khuẩn hiệu quả. Ảnh: Tasting Table.

Trang NDTV nhận định mùa xuân là thời điểm kéo theo một số căn bệnh bao gồm cảm lạnh, ho và cúm.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mùa xuân là khoảng thời gian nằm giữa mùa đông và mùa hè. Lúc này, cơ thể con người cần có thời gian để thích nghi với sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Đó là lý do các chuyên gia vẫn thường khuyên mỗi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày để ngăn ngừa mắc bệnh theo mùa.

Chia sẻ với trang NDTV, chuyên gia dinh dưỡng Lovneet Batra đã chỉ ra một số loại thực phẩm mà mọi người có thể đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày để chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa.

Đậu xanh nảy mầm

Bà Batra cho biết quá trình nảy mầm của đậu xanh giúp tăng cường hàm lượng vitamin và khoáng chất. Đậu xanh nảy mầm là nguồn cung cấp magie, phốt pho, mangan và vitamin K dồi dào. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa như đồng, sắt, kẽm, những chất có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại một số bệnh theo mùa.

Ngoài ra, đậu xanh còn chứa nhiều chất xơ, giúp giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu, đem đến sức khỏe cho tim mạch, hạn chế hấp thu chất béo.

Tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, nó còn đóng vai trò như một thực phẩm giúp phòng tránh bệnh hiệu quả. Điều này là do một thành phần hóa học tự nhiên trong tỏi có tên allicin, mang đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm rất tốt.

"Tỏi có thể giúp chống lại vi khuẩn và virus, từ đó làm giảm nguy cơ bị cảm lạnh hoặc cúm", bà Batra nói.

Vitamin C trong cam có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh: SETHLUI.

Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nó có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn và làm cho da mịn màng, tươi trẻ.

Theo bà Batra, đu đủ còn có chức năng cải thiện tiêu hóa do hàm lượng chất xơ cao và enzyme papain. Ngoài ra, loại trái cây này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm không còn xa lạ với mọi người. Nó không chỉ giúp cải thiện hệ tiêu hóa mà còn có tác dụng làm đẹp da.

Các lợi khuẩn được tìm thấy trong sữa chua và men vi sinh làm tăng cường khả năng miễn dịch của mọi người. Bên cạnh đó, nó cũng cải thiện khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể trong thời điểm giao mùa.

Thịt gà

Bà Batra cho hay thịt gà chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa cảm lạnh, cúm và một số bệnh nhiễm trùng thông thường. Trong thịt gà rất giàu các vitamin nhóm B thiết yếu như thiamine, riboflavin, niacin và vitamin B12.

Không những vậy, thịt gà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích tiết dịch tiêu hóa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Đối với những người ăn kiêng nhưng vẫn muốn đảm bảo hệ miễn dịch khỏe mạnh, thịt gà là lựa chọn phù hợp cho họ. Với việc giàu protein và ít calo, thịt gà còn giúp tăng cường trao đổi chất và ngăn ngừa lão hóa da.

Trái cây và rau củ giàu vitamin C

Bà Batra cho biết cơ thể con người không thể tự sản xuất vitamin C. Đó là lý do việc bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C trong chế độ ăn uống hàng ngày càng trở nên quan trọng.

Một số loại thực phẩm giàu vitamin C được bà Batra liệt kê là cam, quả amla, ớt chuông, cà chua và các loại rau họ cải. Những thực phẩm này nên ăn vào thời điểm giao mùa để tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh bệnh tật.