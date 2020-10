6 kiểu áo khoác các cô gái yêu thích vào mùa đông

Vào mùa đông, áo khoác dáng dài là món đồ không thể thiếu. Áo khoác dáng dài, quần jeans bó sát là kiểu phối đồ phổ biến. Bạn nên lưu ý chọn áo có độ dài phù hợp với chiều cao của bản thân. Ảnh: Bunny, Box, Bright Me Up, Dream With Naeun.