6 đội bóng từ chối Ronaldo trong hè 2022

Trong buổi gặp mặt trực tiếp với ban lãnh đạo Man Utd, Ronaldo nhấn mạnh về việc muốn rời đi. Tuy nhiên, CLB chủ sân Old Trafford tỏ thái độ cứng rắn. Theo The Athletic, quan điểm của "Quỷ đỏ" không thay đổi. Đội chủ sân Old Trafford không có ý định bán Ronaldo. Họ kỳ vọng tiền đạo 37 tuổi đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng ở mùa giải mới.