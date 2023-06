6 đồ uống tốt nhất cho đàn ông

Nếu muốn tăng cường khả năng sinh lý, nam giới hãy chăm chút cho sức khỏe, tránh xa thực phẩm có hại và hãy uống những loại nước sau.

Rối loạn cương dương là vấn đề nhiều người gặp phải. Rối loạn cương dương có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như huyết áp cao, tiểu đường, biến chứng tim mạch, trầm cảm, lượng testosterone thấp, do dùng thuốc điều trị hoặc nghiện rượu.

Ngoài đi khám và nhận sự tư vấn của bác sĩ nam học, những thay đổi trong chế độ ăn uống, sinh hoạt sẽ giúp ích rất nhiều, không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn cải thiện khả năng sinh lý của bạn.

Để tăng cường khả năng sinh lý, quý ông nên ăn và uống những thực phẩm lành mạnh, có tác dụng lưu thông máu giúp dương vật cương cứng khi quan hệ tình dục.

Bác sĩ Amy Pearlman (đồng sáng lập Viện Prime, chuyên gia tiết niệu, sức khỏe tình dục và nội tiết tố nam tại Nam Florida, Mỹ) cho biết khi dương vật cương cứng, giải phóng ra oxit nitric làm các mạch máu trong dương vật to ra. Máu bơm vào dương vật nhiều hơn, giúp mô giãn nở và cương cứng.

Vì vậy, để dương vật có thể hoạt động tốt, quý ông cần ăn và uống những loại thực phẩm "nuôi dưỡng" cơ quan sinh sản, tăng cường lưu thông máu, tăng lượng oxit nitric để dương vật cương cứng khi quan hệ tình dục.

Có những loại đồ uống có thể giúp cơ quan sinh dục của quý ông hoạt động trơn tru hơn. Sau đây là 6 loại nước uống tốt nhất cho sức khỏe tình dục của nam giới:

Nước lọc

Để cải thiện sức khỏe tình dục cũng như thể lực nói chung, cần đảm bảo bạn uống đủ nước hàng ngày.

Bác sĩ nam học Amy Pearlman cho biết: "Nước rất quan trọng với sức khỏe tổng thể của chúng ta, bao gồm cả chức năng tình dục. Uống đủ nước giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng cường khả năng máu được bơm tới dương vật khi quan hệ để duy trì sự cương cứng".

Vì vậy, để có thể hoàn hảo hơn trong kỹ năng phòng the, các quý ông cần uống đủ nước hàng ngày.

Nước dưa hấu

Dưa hấu ngoài ngọt mát và giải nhiệt ngày hè, còn chứa một loại axit amin tăng cường khả năng cương cứng cho quý ông khi "lâm trận".

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả cuốn sách Tăng cường khả năng sinh sản của nam giới và Cẩm nang nấu ăn cho người mẹ lần đầu mang thai cho biết dưa hấu là thực phẩm tuyệt vời đối với quý ông.

Dưa hấu chứa citrulline, một loại axit amin tốt cho sức khỏe sinh lý của quý ông, tăng cường lưu thông máu giúp dương vật cương cứng khi quan hệ tình dục.

"Nước ép dưa hấu chứa citrulline, một loại axit amin có thể giúp cải thiện lưu lượng máu đến nhiều vùng của cơ thể. Citrulline góp phần tăng lưu thông máu tới dương vật khi quan hệ tình dục, giúp quý ông dễ dàng đạt sự cương cứng hơn.

Trên thực tế, một nghiên cứu nhỏ công bố trên tạp chí tiết niệu Urology cho thấy bổ sung citrulline đã giúp 12 trong số 24 người bị rối loạn cương dương nhẹ cải thiện đến mức chức năng cương dương bình thường trong khoảng 1 tháng.

Cà phê (không đường hoặc ít đường)

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, caffein có tác dụng làm giảm nguy cơ rối loạn cương dương.

Tuy nhiên, đối với người thừa cân béo phì, bạn nên uống cà phê đen không đường bởi đường và chất béo làm giảm nồng độ oxit nitric cơ thể giải phóng để dương vật cương cứng.

Đối với người bình thường, bạn có thể uống cà phê nhưng hạn chế lượng đường thêm vào.

Nước ép cà chua

Các loại thực phẩm như hàu và socola thường được coi là "thực phẩm của tình yêu" để giúp bạn tăng khả năng ham muốn. Mặc dù cà chua không nổi tiếng đến thế, nhưng cà chua có chứa các hợp chất thực vật có thể giúp quý ông duy trì khả năng cương cứng lâu hơn.

Cà chua chứa các hợp chất thực vật giúp dương vật duy trì khả năng cương cứng lâu hơn.

Cà chua chứa hàm lượng lycopene cao, đây là hợp chất đóng vai trò quan trọng đối với đời sống tình dục nhiều hơn bạn hình dung.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí nam khoa Andrology cho thấy những người trong chế độ ăn có hàm lượng lycopene thấp hơn có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao hơn.

Một lợi ích khác của lycopene đối với sức khỏe nam giới là duy trì tuyến tiền liệt của bạn khỏe mạnh. Theo một phân tích trên tạp chí y học Medicine, lycopene góp phần giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Các loại sinh tố

Các loại sinh tố với thành phần chủ yếu là hoa quả tươi giàu chất chống oxy hóa và vitamin giúp cơ thể và ngoại hình của bạn trẻ trung hơn, kể cả chức năng sinh lý.

Chuyên gia nam học Pearlman cho biết các đồ uống chứa nhiều chất chống oxy hóa (như nước ép trái cây, sinh tố), trong đó vitamin C và vitamin E đã được chứng minh cải thiện chức năng cương dương.

Vitamin C và vitamin E trong trái cây ngăn ngừa tổn thương tế bào cơ thể, trong đó có các tế bào ở cơ quan sinh sản nam giới.

Nguồn vitamin C dồi dào trong các loại trái cây như cam và dâu tây, vitamin E trong dầu thực vật, các loại hạt, rau quả và trái cây như xoài hoặc quả bơ. Vì vậy, hãy thưởng thức sinh tố để tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện khả năng sinh lý của bạn.

Nước ép củ dền

Chuyên gia dinh dưỡng Katherine Gomez tại PsycheMag cho biết, nitrates trong nước ép củ dền có thể cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng cương dương.

Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Sinh lý học Mỹ (American Journal of Physiology) cho thấy, bổ sung nitrat giúp tăng lượng máu lưu thông trong các bài tập cẳng tay, trong khi một nghiên cứu tương tự đăng trên tạp chí dinh dưỡng của Hiệp hội Thể thao Quốc tế (Journal of the International Society of Sport's Nutrition) cho thấy kết quả tương tự đối với các bài tập cardio.

Nói cách khác, dù trong phòng tập hay trong phòng ngủ, nitrate cũng đóng vai trò quan trọng lưu thông máu tới tất cả cơ quan trong cơ thể.