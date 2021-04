6 điều ít biết về H&M

Ngoài ra, H&M từng vướng phải những tranh cãi về phân biệt chủng tộc và việc sử dụng lao động. Năm 2018, hãng bị chỉ trích vì đăng tải hình ảnh một cậu bé da màu mặc chiếc áo in chữ "Coolest Monkey in the Jungle" (Tạm dịch: Chú khỉ ngầu nhất khu rừng). Bên cạnh đó, điều kiện lao động tại các nhà máy đặt ở Campuchia, Bangladesh bị lên án không đủ tiêu chuẩn. Ảnh: Sara Sette.