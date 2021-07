6 diễn viên chuyển giới nổi tiếng

Laverne Cox trở thành tâm điểm chú ý khi đóng vai Sophia Burset trong Orange Is the New Black. Nữ diễn viên được đề cử ba giải Emmy và là phụ nữ chuyển giới đầu tiên được đề cử giải Primetime Emmy hạng mục diễn xuất. "Không có quá nhiều phụ nữ chuyển giới thành công. Chúng tôi chịu nhiều bất công, từ nghệ thuật đến ngoài đời. Thật ngạc nhiên khi điều đó vẫn còn xảy ra", nữ diễn viên nói với Yahoo Life. Cô hy vọng dùng tiếng nói để giành quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ+.