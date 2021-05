6 điểm tiêm vaccine đặc biệt trên thế giới

Điểm tiêm chủng mới đang nhận được sự quan tâm từ dư luận thành phố New York chính là phía dưới mô hình cá voi dài hơn 28.000 mét ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ. Những người đăng ký tiêm chủng tại đây được tặng voucher tham quan miễn phí bảo tàng vào ngày hôm sau. "Đây là điểm tiêm chủng mới nhất, đình đám nhất hiện giờ", Mark Levine, Ủy viên Hội đồng thành phố New York, chia sẻ trên Twitter. Ảnh: New York Times.