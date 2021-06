6 đại học trẻ tốt nhất thế giới năm 2021

2. Đại học Paris Sciences et Lettres (Pháp): Được gọi tắt là PSL, Đại học Paris Sciences et Lettres tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Paris, là trường đại học trẻ nổi tiếng với nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao. Hiện, trường có khoảng 17.000 sinh viên và 2.900 nghiên cứu sinh. Kể từ khi thành lập, trường có 28 người đoạt giải Nobel, 10 người đoạt huy chương Fields, 3 người đoạt giải Abel, 50 người đoạt giải César và 79 người đoạt giải Molière. Trong xếp hạng đại học trẻ của THE năm nay, PSL tăng một bậc và xếp ở vị trí số 2 với 75.6 điểm đánh giá. Ảnh: Wonderland Magazine.