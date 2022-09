6 đặc điểm nhận biết người không đáng tin cậy

Thiếu chính trực, không tin tưởng người khác, thay đổi tâm trạng rất nhanh là một số đặc điểm, thói quen của những người không đáng tin cậy.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn giao dịch với một người không đáng tin cậy? Từ sự thiếu chính trực đến vi phạm các quy tắc, có một vài thói quen mà những người không đáng tin cậy thường mắc phải. Bạn nên tìm hiểu để biết cách xác định những thói quen không đáng tin cậy này, đồng thời hiểu việc cần làm khi giao tiếp với một người không đáng tin cậy.

Thiếu chính trực

Một trong những thói quen chính thường gặp ở những người không đáng tin cậy là thiếu chính trực.

"Họ không giữ lời. Họ thất hứa. Họ có thể nói rằng họ xin lỗi, nhưng lại không thay đổi hành vi của mình", Patti Wood, diễn giả và nhà đào tạo về phát hiện sự lừa dối trong công việc và các mối quan hệ cá nhân, đồng thời là tác giả cuốn Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma, chia sẻ với Reader's Digest.

Bà Wood cho biết một người có tính chính trực sẽ giữ chữ tín. Việc phản bội hoặc lợi dụng ai đó sẽ khiến họ khó chịu.

Không tin tưởng người khác

Những người không đáng tin thường không tin tưởng người khác. "Thật hợp lý khi một người không ngại ngần phá vỡ lời hứa và hủy hoại lòng tin sẽ không thể tin người khác có thể trung thực. Càng đơn độc và nghi ngờ người khác, hành vi của họ càng tồi tệ hơn", Wood chia sẻ.

Họ sẽ buộc tội những người vô tội về hành vi tương tự mà họ thể hiện. Chẳng hạn, người đàn ông buộc tội vợ anh ta lừa dối vì anh ta cũng lừa dối vợ.

Thiếu sự đồng cảm

Bạn đã bao giờ cố gắng nói về điều gì đó khiến bạn khó chịu nhưng người đối diện lại có vẻ không quan tâm? Chuyên gia Wood giải thích đó là người không đáng tin. "Họ không coi trọng cảm xúc của bạn. Và họ không ngừng làm điều gì đó khiến bạn khó chịu", chuyên gia này nói.

Sự đồng cảm là một phần quan trọng của việc lắng nghe và làm quen với một người khác. Tuy nhiên, khi không có sự đồng cảm, đó có thể là một báo động đỏ. "Họ phớt lờ, giả vờ không biết, hoặc thậm chí có vẻ thích thú với sự thiếu thoải mái, bệnh tật hoặc đau đớn của bạn. Ví dụ, một người không đáng tin có thể phá vỡ ranh giới bằng cách ngắt lời bạn và không dừng lại khi bạn nói điều đó làm phiền bạn".

Những cá nhân thiếu sự đồng cảm thường chỉ quan tâm đến bản thân, dễ dàng bỏ qua nhu cầu của người khác để đạt được mục tiêu của chính họ. Khi thể hiện những hành vi không đáng tin cậy và nhận được những phản hồi tiêu cực, họ sẽ không dừng lại để đánh giá tác động về hành vi của mình.

Thay vào đó, họ cố gắng biện minh cho những hành vi đáng lo ngại của mình bằng cách phớt lờ hoặc giảm bớt tác hại và sự bất ổn mà họ đã gây ra. Điều này khiến những người không đáng tin cậy dễ dàng trở thành kẻ thất bại vì họ không bao giờ cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ về cách mình hành động hoặc ảnh hưởng của nó đến người khác như thế nào.

Xâm phạm ranh giới cá nhân của người khác

Cùng với việc thiếu sự đồng cảm, những người không đáng tin có thể xâm phạm không gian cá nhân. Họ có thể chạm vào bạn theo cách quá quen thuộc dù mới gặp bạn, phớt lờ hoặc thích thú khi bạn tức giận, hay làm ngược lại những gì người khác không đồng ý.

"Đối với tôi, đây là hành vi tồi tệ và nguy hiểm nhất bởi vì nếu không thể nhìn thấy nỗi đau của ai đó và không để ý hậu quả cho hành động đó, họ không thể trở thành người tốt", Wood nhận định.

Người không đáng tin lại thường không tin tưởng người khác. Ảnh: Mentorresources.

Nhìn chằm chằm

Người không đáng tin cậy, thích thao túng thường có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác mãnh liệt. Nếu bạn tình cờ giao tiếp bằng mắt, họ sẽ không nhìn đi chỗ khác ngay lập tức. Thay vào đó, họ sẽ duy trì giao tiếp bằng ánh mắt mãnh liệt đó.

Patti Wood chia sẻ với Bustle rằng: "Họ nhìn mục tiêu bằng ánh mắt tập trung, mãnh liệt - thường là cách để kiểm tra ranh giới. Họ có thể làm hoặc nói điều gì đó không thoải mái ngay trước hoặc sau ánh mắt thôi miên để kiểm tra phản ứng của mục tiêu".

Chuyên gia này đề nghị để tìm hiểu xem tình huống có thực sự không an toàn hay không, bạn hãy thử cắt đứt giao tiếp bằng mắt hoặc di chuyển ra chỗ khác để xem họ phản ứng như thế nào. Nếu họ khó chịu, hoặc bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trực giác của bạn có khả năng chính xác.

Thay đổi tâm trạng rất nhanh

Vì những người không đáng tin có xu hướng thực sự khó chịu khi mọi thứ không theo ý mình, bạn hãy để ý đến những thay đổi tâm trạng của họ khi tương tác với người khác. Chuyên gia Wood nói họ có thể thay đổi tất cả hành vi phi ngôn ngữ trong nháy mắt.

Điều này có thể bao gồm việc chuyển từ thực sự vui vẻ sang siêu khó chịu, và sau đó quay lại lần nữa. Hoặc họ có thể biến thành một "nhân vật" hoàn toàn khác. Điều này đôi khi nhanh đến mức thậm chí bạn có thể không nhận ra nó đã xảy ra. Vì vậy, hãy lưu ý cách một người nào đó hành động. Nếu thấy họ biến thành một người hoàn toàn khác, có lẽ bạn nên tránh xa.