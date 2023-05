6 công việc làm thêm tốt nhất dành cho sinh viên đại học

Gia sư luyện thi SAT/ACT, quản lý phương tiện truyền thông xã hội, trợ lý ảo, thiết kế đồ họa, nhân viên giao đồ ăn... là những công việc mang lại thu nhập đáng kể cho sinh viên.

Người viết nội dung thường tạo ra văn bản giới thiệu dịch vụ và sản phẩm. Ảnh: Betterteam.

CNBC Make It cho biết công việc làm thêm được xem là lựa chọn khá phù hợp đối với những sinh viên muốn kiếm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt.

Theo một cuộc khảo sát của Zapier vào tháng 5/2022, công việc tay trái đã trở thành một mục tiêu sinh lợi đặc biệt đối với Gen Z ở Mỹ. Trung bình Gen Z kiếm được 9.537 USD /năm từ các công việc này.

"Làm việc tự do cho phép bạn có nhiều sự tự do hơn và kiểm soát được thời gian, lịch trình, kỹ năng. Ngày nay, sinh viên đang tìm kiếm và yêu cầu những cơ hội được trả lương cao hơn so với những gì chúng ta từng thấy trong nền kinh tế truyền thống", bà M'Chelle Ryan, Giám đốc Học viện Upwork, nói.

Dưới đây là 6 công việc làm thêm tốt nhất cho sinh viên được bà Ryan chỉ ra.

Content writer (tạm dịch: Người viết nội dung)

Người viết nội dung sẽ tạo nội dung bằng văn bản cho thương hiệu bao gồm các bài viết giới thiệu dịch vụ và sản phẩm. Công việc này có thể phù hợp với sinh viên đang theo học về Truyền thông, Ngôn ngữ Anh hoặc Báo chí. Mức thù lao của nó dao động khoảng 37 USD /giờ.

Gia sư luyện thi

Đối với những người có điểm kiểm tra tiêu chuẩn cao, việc dạy kèm luyện thi SAT hoặc ACT là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Đây cũng là công việc có thể làm từ xa cho phép lịch trình linh hoạt hơn với mức lương khoảng 22 USD /giờ.

Đại sứ thương hiệu

Đại sứ thương hiệu sẽ hợp tác với các công ty để quảng bá nội dung thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Công việc này tương đối phù hợp với những người thích truyền thông xã hội, sáng tạo nội dung. Theo thống kê, doanh nghiệp sẽ trả khoảng 19 USD /giờ cho những người làm vị trí này

Trợ lý ảo

Đối với những người có sở trường tổ chức, trợ lý ảo sẽ là một lựa chọn phù hợp. Các vị trí trợ lý ảo thường yêu cầu sinh viên trả lời email, lên lịch họp, sắp xếp kế hoạch du lịch và theo dõi lịch trình.

Mức lương của trợ lý ảo vào khoảng 34 USD /giờ. Công việc này có thể làm việc từ xa và cho phép sinh viên vừa làm vừa học mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Giao đồ ăn là công việc giúp sinh viên có thể linh hoạt sắp xếp thời gian. Ảnh: Shipsy.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa giúp những người có kỹ năng sáng tạo, nghệ thuật trực quan có thể tạo ra hình minh họa, logo và bố cục. Những công việc này thường là cơ hội ngắn hạn mang lại cho sinh viên nhiều sự linh hoạt trong khâu sắp xếp thời gian. Thù lao của công việc thiết kế đồ họa nằm trong khoảng 32 USD /giờ.

Nhân viên giao đồ ăn

Các trường đại học thường có nhu cầu cao về dịch vụ giao đồ ăn, do đó, sinh viên có thể tận dụng lợi thế này bằng cách làm việc cho những công ty giao đồ ăn.

Việc giao đồ ăn có thể thực hiện bằng nhiều loại phương tiện khác nhau như xe đạp, tay ga hay ô tô. Công việc này cho phép sinh viên kiếm tiền mọi lúc trong lịch trình bận rộn với mức lương thay đổi theo từng vị trí, tối thiểu là khoảng 19 USD /giờ.