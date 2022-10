6 cô con gái kiếm tiền không kém các ông bố danh thủ

Bianca Gascoigne dù chỉ là con gái riêng của vợ cũ danh thủ Paul Gascoigne nhưng vẫn dành tình cảm lớn cho người cha nuôi. Nàng mẫu nội y từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Love Island, Celebrity Big Brother, Come Dine with Me và Celebrity Coach Trip.