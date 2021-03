6 cách ngăn ngừa nếp nhăn trên cổ

Làn da vùng cổ khá nhạy cảm nên đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng.

Nhiều người nỗ lực trong việc ngăn nếp nhăn trên da mặt như dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết và bảo vệ bằng kem chống nắng. Tuy nhiên, đôi khi họ lại bỏ quên khu vực cổ.

Việc chăm chút không cẩn thận có thể khiến da bị lão hóa sớm. Một trong những biểu hiện dễ thấy là xuất hiện nếp nhăn.

Beautynesia đưa ra một số cách giúp bạn ngăn chặn, khắc phục vấn đề này.

Kiểm tra tư thế ngồi

Ngày nay, nhiều người có thói quen cúi cổ khi nhìn vào màn hình điện thoại hay máy tính. Tư thế này khiến cho các cơ phía trước bị co cứng.

Hàm lượng collagen trong da giảm tự nhiên vào những năm cuối tuổi 20. Các nếp nhăn ở vị trí này dần được hình thành, trở nên cố định và sâu hơn.

Dáng ngồi không đúng là một trong những nguyên nhân hình thành nếp nhăn ở cổ. Ảnh: Freepik.

Do vậy, bạn nên loại bỏ thói quen này bằng cách cải thiện dáng hoặc giảm thời gian ngồi trước màn hình thiết bị.

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho cổ

Ngăn ngừa nếp nhăn trên cổ có cách thức giống với da mặt. Một trong số đó là sử dụng kem dưỡng ẩm. Sản phẩm này giúp ngậm nước để collagen và elastin có thể hoạt động, giữ cho da căng.

Khi hoàn thành việc thoa kem dưỡng ẩm cho da mặt, bạn nên tiếp tục hoạt động đó trên vùng da cổ. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến sản phẩm có công thức không chứa dầu nhằm hạn chế gây tắc nghẽn lỗ chân lông, dẫn đến các vấn đề khác như mụn trứng cá.

Bạn không nên bỏ sót việc thoa kem dưỡng ẩm, chống nắng cho cổ. Ảnh: 24/7 Wall St.

Bôi kem chống nắng

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là yếu tố lớn nhất trong việc hình thành các nếp nhăn trên da. Ánh nắng có thể phá vỡ collagen, khiến da mất độ đàn hồi, hình thành nếp nhăn và chảy xệ.

Do đó, bạn cần chú ý đến việc bôi kem chống nắng cả khu vực cổ. Kem chống nắng nên có ít nhất SPF 30 để ngăn ngừa nếp nhăn hình thành trong tương lai.

Tăng SPF bằng huyết thanh vitamin C

Theo Debra Jaliman - bác sĩ da liễu, serum có vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen, làm mềm các nếp nhăn và ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành. Ngoài ra, huyết thanh vitamin C có thể khắc phục một số tổn thương do tắm nắng và bảo vệ làn da khỏi tia UV.

Vitamin C cũng giúp giảm nếp nhăn sớm bằng cách kích thích sự phát triển của collagen. Ảnh: Lionesse.

Do đó, bạn có thể tăng cường việc bảo vệ da bằng cách bổ sung một loại serum chứa vitamin C.

Thoa retinol trên cổ

Retinol đã được chứng minh lâm sàng giúp kích thích sản xuất collagen. Nếu sử dụng thường xuyên, nó có thể làm chậm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn.

Da cổ thậm chí còn mịn màng và nhạy cảm hơn da mặt. Vì vậy, bạn nên thoa retinol lên cổ và sử dụng 1-2 lần/tuần.

Tẩy da chết

Việc này thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết trên da. Một lưu ý quan trọng là bạn nên thực hiện việc làm này ít nhất một lần/tuần. Bên cạnh đó, bạn cần đảm bảo không sử dụng các sản phẩm quá khắc nghiệt cho da.

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm chứa axit glycolic và axit lactic. Beautynesia cho rằng sự kết hợp này có hiệu quả trong việc khuyến khích loại bỏ tế bào da chết.

Bạn nên tẩy da chết cổ ít nhất một lần/tuần. Ảnh: Viral Diario.