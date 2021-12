6 cách giúp trẻ đặt mục tiêu cho năm mới

5. Biến mục tiêu thành thói quen: Tiến sĩ Christine Carter, tác giả cuốn sách Raising Happiness: 10 Simple Steps for More Joyful Kids and Happier Parents, cho rằng biến mục tiêu thành thói quen là một kỹ năng quan trọng các phụ huynh nên dạy con. Bà gợi ý cha mẹ nên giúp trẻ chia các kế hoạch thành những bước nhỏ để thực hiện dễ dàng hơn. "Nếu theo đuổi mục tiêu quá nhanh hoặc làm quá nhiều thứ cùng lúc, trẻ dễ mệt mỏi và khó đạt được thành công", bà nói với Parents. Ảnh: Scholastic.