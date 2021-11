6 ca sĩ mắc bệnh ngôi sao

Lee Jin Hyuk (UP10TION): Vào đầu năm 2020, công chúng cáo buộc nam ca sĩ Lee Jin Hyuk mắc bệnh ngôi sao. Tại thời điểm bộ phim Find Me In Your Memory có sự tham gia của anh lên sóng, hai bạn diễn của Jin Hyuk là Moon Ga Young và Kim Seul Gi đã tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên tài khoản cá nhân. Họ giả vờ vào vai nhân vật họ đảm nhận. Cuối buổi phát sóng, Seul Gi - người thủ vai bạn gái của Jin Hyuk trong bộ phim - đã nói "anh yêu, hẹn gặp lại sau" với nam ca sĩ. Điều này khiến cô hứng chịu chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ của anh.