7 mini-series Hàn Quốc cho mùa giãn cách

Trong vũ trụ K-drama, mini-series là những phim truyền hình ngắn từ 16 đến 20 tập, mỗi tập khoảng 60 phút.

Sau đây là 7 bộ drama Hàn luôn nằm trong top các ứng dụng Netflix, Vieon thời gian gần đây.

Với thời lượng không quá dài, các mini-series này là sự lựa chọn hợp lý cho hội yêu phim Hàn, vừa giải trí lúc giãn cách, vừa cân bằng thời gian work from home.

Reply 1988: Lời hồi đáp 1988 (2015)

IMDb: 9,1/10 Số tập: 20 Cast: Lee Hye Ri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo

Ảnh: Klook.

Nội dung:

Xoay quanh 5 gia đình sống trong cùng một khu phố ở Ssangmun-dong, quận Dobong, Bắc Seoul, Hàn Quốc, Reply 1988 tái hiện bối cảnh những năm 80 khi cuộc sống còn đơn sơ, không có các thiết bị công nghệ. Tuy thiếu thốn nhưng lại đầy nhân văn và ấm áp.

Lý do nên xem:

Một trong những tựa phim Hàn được yêu thích nhất tại Việt Nam

Nhịp phim chậm rãi, nhẹ nhàng, thư giãn

Hình ảnh khác về đất nước Hàn Quốc: không phồn hoa, rực rỡ nhưng ấm tình làng xóm

_____

Hotel Del Luna: Khách Sạn Ánh Trăng (2019)

IMDb: 8,2/10 Số tập: 16 Cast: Lee Ji-eun (IU), Yeo Jin-gu, Shin Jeong-geun, Bae Hae-Sun, Ji-Hoon Pyo

Ảnh: HanCinema.

Nội dung:

Hotel Del Luna là nơi nữ chính Jang Man Wol sinh sống. Vì ân oán hơn một nghìn năm trước mà cô bị thần Ma Go trói buộc sinh mệnh vào cây Nguyệt thụ, trở thành bà chủ của khách sạn này - nơi những linh hồn phiêu bạt tìm đến để nghỉ ngơi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Lý do nên xem:

Cốt truyện mới mẻ, hấp dẫn pha chút kinh dị

Tình huống phim vừa hài hước vừa khéo léo lấy đi không ít nước mắt của khán giả

Soundtrack được thể hiện bởi những tên tuổi lớn như Taeyeon, Punch, Red Velvet, Heize

_____

18 Again: Trở Lại Tuổi 18 (2020)

IMDb: 8,3/10 Số tập: 16 Cast: Lee Do-hyun, Kim Ha-neul, Yoon Sang-hyun

Ảnh: YukoChan/Pinterest.

Nội dung:

18 Again là phim remake từ bản gốc 17 Again (Mỹ). Nhân vật chính của phim là Hong Dae Young, 37 tuổi. Vì thất nghiệp, Dae Young bị vợ đòi ly hôn và con cái xa cách. Trong một lần quay trở lại trường cũ, Dae Young bất ngờ được quay về hình dáng 18 tuổi và đổi tên thành Go Woo Young. Cũng từ đó, hàng loạt tình huống “trái ngang” xuất hiện.

Lý do nên xem:

Nội dung đề cao tình cảm gia đình, phù hợp xem cùng người thân khi giãn cách

Các vấn đề nổi cộm trong xã hội Hàn được đưa lên màn ảnh nhỏ

Dàn diễn viên tài năng với diễn xuất được đánh giá cao

_____

Hospital Playlist: Chuyện Đời Bác Sĩ (2020)

IMDb: 8,7/10 Số tập: 12 Cast: Jo Jung-suk, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Kim Dae-myung, Jeon Mi-do

Ảnh: NME.

Nội dung:

Không nhiều drama kịch tính, Hospital Playlist ghi dấu ấn với câu chuyện về cuộc sống, công việc và tình bạn của nhóm bạn thân gồm 5 bác sĩ: Ik Jun, Jung Won, Jun Wan, Seok Hyung và Song Hwa. Hàng ngày, họ cùng nhau trải qua các cung bậc cảm xúc buồn, vui nơi bệnh viện.

Lý do nên xem:

Phim có đến 5 nhân vật chính, mỗi người mang một màu sắc và câu chuyện riêng

Tình tiết chân thật và gần gũi với khán giả

Phần 2 dự kiến phát sóng vào 17/6/2021

_____

Vincenzo (2021)

IMDb: 8,6/10 Số tập: 20 Cast: Song Joong-ki, Jeon Yeo-bin, Ok Taec-yeon

Ảnh: Netflix.

Nội dung:

Bộ phim xoay quanh nhân vật Vincenzo Cassano - vừa hành nghề luật sư vừa là cố vấn cấp cao cho băng đảng mafia, con nuôi của trùm Fabio. Sau khi cha nuôi mất, để giữ an toàn cho mình, anh trở về Hàn Quốc. Tại đây, Vincenzo gặp Hong Cha Young. Cả hai bắt đầu hành trình mới.

Lý do nên xem:

Nội dung kịch tính nhưng vẫn cài cắm chi tiết gây hài





Nhịp phim nhanh, xây dựng tình tiết và giải quyết vấn đề gọn gàng, chặt chẽ

Ngắm nhìn vẻ ngoài cuốn hút của Song Joong Ki

_____

Mouse: Kẻ Săn Người (2021)

IMDb: 8,8/10 Số tập: 20 Cast: Lee Seung-gi, Lee Hee-joon, Park Joo-Hyun, Soo-jin Kyung

Ảnh: allkpop.

Nội dung:

Mouse là bộ phim trinh thám xoay quanh viên cảnh sát chính trực Jung Ba Reum và thám tử Go Moo Chi - người luôn truy tìm kẻ tâm thần đã hại cha mẹ mình trong quá khứ. Trên hành trình giải mã vụ giết người hàng loạt mới nhất trong thành phố, họ đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm và bí ẩn.

Lý do nên xem:

Kịch bản nhiều plot twist gây hồi hộp

Các vụ án ghê rợn gắn mác 19+ thỏa mãn fan phim kinh dị

Rating luôn đứng đầu trong thời gian công chiếu

_____

Law School: Trường Luật (2021)

IMDb: 7,8/10 Số tập: 16 Cast: Kim Myung Min, Lee Jung Eun, Kim Bum, Ryu Hye Young, Lee Soo Kyung

Ảnh: Hancinema.

Nội dung:

Phim kể về nhóm giáo sư và sinh viên trường Luật. Vô tình vướng vào một vụ án, họ phải cố gắng thu thập chứng cứ để giải oan cho bản thân và cứu vãn danh tiếng ngôi trường của mình.

Lý do nên xem:

Các tuyến nhân vật vừa tương khắc vừa bổ trợ nhau tìm lời giải cho vụ án

Cung cấp thêm kiến thức mới về luật

Hướng khai thác mới mẻ. Tuy là phim về luật pháp nhưng Law School không chú trọng vào những phiên tòa, trái lại đi sâu vào quá trình đào tạo những luật sư tương lai