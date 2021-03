6 bài tập giúp cơ thể săn chắc

Việc duy trì thói quen luyện tập với những bài tập đơn giản dưới đây cùng chế độ ăn hợp lý giúp bạn có được sự dẻo dai và sức khỏe tốt.

Đi bộ là phương pháp đơn giản nhất để rèn luyện sức khỏe. Đó là điều bạn có thể làm mọi lúc, mọi nơi. Hoạt động này giúp bạn tăng cường sức khỏe tim mạch, đốt cháy calo và mỡ bụng.

Theo ông Robert Gotlin, Giám đốc phục hồi chức năng chỉnh hình và thể thao tại Trung tâm Y tế Beth Israel (New York, Mỹ), đi bộ nhanh có thể đốt cháy tới 500 calo mỗi giờ. Nếu là người ít vận động, bạn nên bắt đầu với việc chia nhỏ thời gian mỗi lần đi bộ từ 5-10 phút, sau đó tăng lên 30 phút.

Chạy bộ là một tập tim mạch tuyệt vời để lấy lại vóc dáng, giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng. Theo phân tích được công bố trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, chạy bộ khoảng 50 phút mỗi tuần giúp giảm nguy cơ đột quỵ, viêm khớp, bệnh tiểu đường, huyết áp cao.

Trước khi chạy bộ, bạn phải khởi động từ 5-10 phút. Tránh chạy cùng một tốc độ trong suốt buổi tập. Thay đổi cường độ sẽ giúp bạn tăng sự trao chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Để tránh chấn thương, nên nghỉ ngơi một hoặc hai ngày nếu thấy có dấu hiệu đau cơ. Đừng bao giờ cố gắng chạm tới giới hạn chịu đựng của bản thân.

Rèn luyện sức bền là điều cần thiết, đặc biệt là khi bạn phải tiêu hao nhiều năng lượng cho các hoạt động trong hè. Thể lực của bạn càng tốt khả năng đốt cháy calo của bạn càng lớn. Các bài tập như squat sẽ giúp bạn làm được điều này.

Huấn luyện viên thể hình David Petersen cho biết squat mang lại cho bạn hiệu quả tốt nhất vì chúng sử dụng nhiều nhóm cơ cùng một lúc. Tuy nhiên, cần đảm bảo tư thế chuẩn khi squat là dang rộng hai chân bằng vai, thẳng lưng, gập đầu gối và hạ thấp từ từ. "Hãy nghĩ như khi bạn ngồi xuống một chiếc ghế, chỉ là chiếc ghế thực tế không có mặt ở đó", bác sĩ Robert Gotlin gợi ý.

Lunge buộc tất cả cơ chính ở phần dưới của cơ thể bao gồm cơ mông, cơ đùi trước và đùi sau phải hoạt động. Lunge được xem là một bài tập nâng cao hơn so với squat, giúp bạn cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giúp vòng 3 đẹp, căng tròn và săn chắc.

Cách tập chuẩn nhất là tiến một bước dài về phía trước, giữ lưng thẳng. Gập đầu gối trước thành góc 90 độ, dồn trọng lượng vào các ngón chân sau và đảm bảo gối không chạm sàn. Siết chặt phần bụng và giữ thăng bằng một thời gian trước khi đứng lên và tiếp tục lặp lại động tác.

Nếu được thực hiện đúng cách, bài tập chống đẩy có thể tăng cường sức mạnh cho cơ ngực, vai, cơ bắp tay sau, qua đó hỗ trợ giảm cân, giảm căng thẳng.

Chống đẩy có thể thực hiện ở bất cứ mức độ thể chất nào. Với những người ở trình độ sơ cấp, có thể bắt đầu từ việc chống đẩy từ độ cao của bàn bếp hoặc bàn làm việc. Sau đó chuyển tới ghế, sàn nhà với đầu gối cong và cuối cùng là sàn nhà.

Động tác chống đẩy hoàn hảo sẽ bắt đầu với việc đặt hai tay rộng hơn chiều rộng bằng vai. Sau đó hạ thấp cơ thể và nâng cơ thể lên bằng cách uốn cong hoặc duỗi thẳng khuỷu tay. Nếu bạn thấy cách chống đẩy này quá đơn giản, có thể thử chống đẩy bằng một tay và giang rộng cánh tay còn lại.

Cơ bụng săn chắc là ước mơ của không ít người vào hè và gập bụng là phương pháp hiệu quả giúp bạn đạt được điều đó. Ngoài ra, gập bụng còn giúp tăng cường sức chịu đựng và sự dẻo dai.

Để có động tác gập bụng tiêu chuẩn, hãy bắt đầu nằm ngửa với bàn chân đặt trên sàn và các ngón tay đỡ đầu. Nhấn lưng dưới của bạn xuống và bắt đầu bằng cách co bụng và rướn đầu (hơi hếch cằm), sau đó là cổ, vai và lưng trên của bạn khỏi sàn. Chú ý không rụt cổ về phía trước bằng cách thò cằm ra ngoài; không nín thở và giữ khuỷu tay ngoài tầm nhìn để giữ cho ngực và vai mở.

