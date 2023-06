6,7 triệu người xem người đàn ông quyến rũ nhất thế giới ngủ

Theo Tvreport, Jungkook ngủ quên khoảng 21 phút khi đang livestream giao lưu với người hâm mộ. Quá trình phát sóng thu hút 6,7 triệu người xem.

Ngày 13/6, tờ Tvreport đưa tin Jungkook giao lưu với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua một buổi phát sóng trực tiếp ở nền tảng Weverse lúc 7h ngày 12/6. Jungkook bắt đầu buổi livestream khi đang nằm trên giường và nói: "Mình đi ngủ đây. Mình buồn ngủ nhưng nhớ đến ARMY (tên fandom của BTS). Ngủ không phải cũng là một phần của giao tiếp sao?".

Jungkook nói thêm anh không muốn ngủ trên sóng livestream bởi sẽ gây náo động trong công ty. Tuy nhiên, sau đó, em út nhóm BTS đã ngủ quên. “Dáng ngủ của anh được phơi bày trong 21 phút. Được biết, có 6,7 triệu người xem livestream vào lúc Jungkook ngủ”, tờ Tvreport viết.

Thời gian qua, Jungkook là thành viên BTS chăm chỉ livestream nhất. Ngôi sao sinh năm 1997 có thói quen phát sóng vào khung giờ nửa đêm hoặc rạng sáng (giờ Hàn Quốc). Thỉnh thoảng, anh nấu ăn trực tiếp và chia sẻ với người hâm mộ.

Jungkook cùng BTS kỷ niệm 10 năm ra mắt vào hôm nay. Cách đây ít ngày, BTS phát hành đĩa đơn Take Two để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Take Two hàm chứa lời tri ân của BTS gửi đến các ARMY. Họ đã cùng nhau trải qua 10 năm rực rỡ và qua ca khúc, các thành viên cũng bày tỏ ước nguyện được ở bên người hâm mộ nhiều năm về sau.

Jungkook ngủ quên khi đang livestream.

Jungkook (sinh năm 1997) là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS. Cuối năm 2022, nam ca sĩ dẫn đầu danh sách bình chọn "Người đàn ông 25 tuổi quyến rũ nhất" của tạp chí People, vượt qua Dan Levy, Matthew Reese.

BTS tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm vào tháng 6/2022 để các thành viên nhập ngũ và phát triển sự nghiệp solo. Trong 10 năm hoạt động, BTS đã vươn tầm nhóm nhạc quốc tế với hàng loạt kỷ lục âm nhạc. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Kpop tiếp cận gần hơn với thị trường âm nhạc thế giới.