Cảnh sát kiểm tra hàng chục người hát hò, nhảy múa trong quán bar ở Bình Dương và phát hiện 55 người dương tính với ma túy.

Ngày 27/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán bar D1 đóng tại phường Bình Hòa, cùng hàng chục khách liên quan đến ma túy.

Cảnh sát phát hiện 55 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Kiều.

Rạng sáng cùng ngày, Công an TP Thuận An cùng Công an phường Bình Hòa kiểm tra bất ngờ quán bar D1 do ông Đặng Kim Sơn (58 tuổi) làm chủ.

Lúc này, cảnh sát phát hiện 96 người đang nhảy múa, hát hò trong quán.

Lực lượng chức năng đã test nhanh và phát hiện 55 người dương tính với ma túy.