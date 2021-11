53.000 khán giả yêu cầu loại James Corden khỏi phim ‘Wicked’

Người hâm mộ vở nhạc kịch “Wicked” đã tổ chức chiến dịch lấy chữ ký trực tuyến, yêu cầu gạch tên James Corden khỏi dự án phim chuyển thể từ tác phẩm.

Wicked là vở nhạc kịch ăn khách trên sân khấu Broadway. Nội dung tác phẩm có thể coi như phần tiền truyện không chính thức của danh tác The Wizard of Oz. Mới đây, Universal Studios đã khởi động dự án chuyển thể Wicked lên màn ảnh. Phim do đạo diễn Crazy Rich Asian Jon M Chu cầm trịch, với sự góp mặt của Ariana Grande, Cynthia Erivo và James Corden.

Theo Belfast Telegraph, sau khi thông tin James Corden tham gia bản phim chuyển thể Wicked được công bố, người hâm mộ vở nhạc kịch đã lập chiến dịch lấy chữ ký trực tuyến, kêu gọi Universal Studios loại nam diễn viên kiêm MC truyền hình khỏi dự án. Đến ngày 9/11, thỉnh nguyện thư đã thu hút hơn 53.000 chữ ký. Con số được dự báo còn tiếp tục tăng trong các ngày tới.

James Corden tại sự kiện ra mắt bộ phim Peter Rabbit. Ảnh: AP.

Thỉnh nguyện thư có đoạn: “James Corden hoàn toàn không phù hợp với Wicked, về cả ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất. Corden không nên dính dáng gì đến bộ phim, vậy thôi”. Về phía người cho chữ ký, họ đưa ra các lý do như “chúng tôi chịu hết nổi James Corden rồi” hay “phải ngăn anh ta đóng phim tiếp”. James Corden vẫn chưa có phản hồi chính thức về làn sóng phản ứng trên.

Năm 2012, James Corden từng chiến thắng Tony Award cho vai nam chính trong vở One Man, Two Guvnors. Trong giai đoạn 2019-2020, Corden tham gia diễn xuất trong hai bộ phim Cats và The Prom. Tuy nhiên, Cats hoàn toàn thất bại tại phòng vé. Vai đồng tính của Corden trong The Prom vấp phải chỉ trích nặng nề vì diễn xuất vụng về.