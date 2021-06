5.200 công nhân ở Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Dương ghi nhận 171 doanh nghiệp với khoảng 5.200 công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hàng trăm doanh nghiệp ngừng kinh doanh, giải thể.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Bình Dương, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương này ổn định, tiếp tục phục hồi và duy trì những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, Bình Dương đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đến ngày 22/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận có 171 doanh nghiệp với khoảng 5.200 công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, có 600 lao động là F1; 3.200 lao động là F2 và 1.400 lao động trong khu vực phong toả phải tạm nghỉ việc.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2021 đến ngày 15/6, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 3.201, tăng 18,2% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 87, tăng 85% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, 660 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 33,9% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký giải thể là 313 đơn vị, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 68.934 người bị ảnh hưởng dịch bệnh với tổng số tiền 79,8 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phong tỏa Công ty Puku Việt Nam ngày 12/6. Ảnh: Thanh Kiều.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp đã ban hành nhiều văn bản, tiến hành phong tỏa nhiều khu vực có dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng; tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 18.584 người, trong đó có 1.731 người đã được tiêm mũi thứ 2.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Dương ghi nhận xảy ra 356 vụ vi phạm pháp luật, giảm 74 vụ so với cùng kỳ; địa phương xảy ra 485 vụ tai nạn giao thông, giảm 118 vụ so với cùng kỳ, làm 138 người chết, 465 người bị thương; 17 vụ cháy, tăng 3 vụ so với cùng kỳ.