500 cảnh sát phá đường dây cho 10.000 người vay nặng lãi

Cứ một triệu đồng, khách vay phải trả cho Dũng và đồng bọn mức tiền lãi 5.000 đồng/ngày. Quá trình hoạt động, nhóm này cho 10.000 người vay nặng lãi với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) để làm rõ hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đường dây cho vay nặng lãi của Dũng và đồng bọn tại nhiều tỉnh thành bị triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 51 người khác, trú ở các tỉnh, thành trong cả nước để làm rõ hành vi liên quan.

Theo cơ quan chức năng, Dũng là giám đốc Công ty tài chính Tân Tín Đạt với hàng chục văn phòng đại diện tại 28 tỉnh, thành trong cả nước. Dưới vỏ bọc này, người đàn ông 39 tuổi cùng đồng bọn cho người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao sai quy định.

Theo thỏa thuận, cứ một triệu đồng, khách vay phải trả cho hệ thống công ty của Dũng mức tiền lãi 5.000 đồng/ngày, tương đương 200%/năm.

Rạng sáng 15/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động 500 cảnh sát phối hợp với công an hàng chục tỉnh, thành bắt giữ những người trong đường dây, thu nhiều hồ sơ liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Công an xác định, có ít nhất 10.000 người bị nhóm Dũng cho vay nặng lãi với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng .

Chuyên án đang được mở rộng.