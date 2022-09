50 cơ sở karaoke ở Đồng Nai vi phạm quy định về PCCC

Kiểm tra 135 cơ sở kinh doanh karaoke, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 50 cơ sở vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an các huyện, TP trên địa bàn vừa đồng loạt kiểm tra đột xuất công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke. Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cảnh sát kiểm tra PCCC tại một quán karaoke ở TP Biên Hòa. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua kiểm tra 135 cơ sở kinh doanh karaoke, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 50 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC. Trong đó, TP Biên Hòa có số lượng cơ sở vi phạm nhiều nhất với 29 quán, còn huyện Thống Nhất không có cơ sở vi phạm.

Theo thống kê, số cơ sở vi phạm tại các địa phương khác như sau huyện Tân Phú (5 cơ sở), Định Quán (4 cơ sở), Long Khánh (3 cơ sở), Nhơn Trạch (3 cơ sở), Trảng Bom (2 cơ sở), Cẩm Mỹ (1 cơ sở), Xuân Lộc (1 cơ sở), Vĩnh Cửu (1 cơ sở), Long Thành (1 cơ sở).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, các cơ sở vi phạm chủ yếu về lỗi không cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy; không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy; cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng; trang bị phương tiện PCCC không đủ hoặc không đồng bộ; không duy trì chế độ hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn.

Cơ quan công an đã lập biên bản đối với các cơ sở vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.