50 ca mắc Covid-19 mới, riêng TP.HCM có 40 bệnh nhân

Sáng 27/6, TP.HCM ghi nhận số ca mắc mới cao nhất cả nước. Đa phần được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Theo bản tin 6h ngày 27/6, Việt Nam có thêm 50 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP.HCM (40), Long An (7), Bắc Giang (3).

Bắc Giang: 3 ca là các trường hợp được phát hiện trong khu cách ly và vùng đã phong tỏa.

Long An: 6 ca là F1, một trường hợp liên quan ổ dịch Công ty may Dinsen, đã được cách ly. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện những người này được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

TP.HCM: 18 người là F1 đã được cách ly, một bệnh nhân liên quan Công ty Trung Sơn, 18 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi. Ba trường hợp còn lại đang được điều tra dịch tễ.





Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 13.565 ca ghi nhận trong nước và 1.760 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.995, trong đó, 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Tính đến 16h ngày 26/6, Việt Nam đã thực hiện tiêm 3.299.232 liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó, số được tiêm đủ 2 mũi là 155.488 người.

Trước những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, được phát hiện khi khám sàng lọc tại bệnh viện, chiều 26/6, TP.HCM quyết định lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 5 triệu người trong 10 ngày (26/6-5/7). Phương pháp xét nghiệm là lấy mẫu gộp 10, 15, số lượng 500.000 người một ngày, áp dụng cho toàn bộ người dân, người lao động tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại tất cả huyện, quận và TP Thủ Đức.

Sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch tại TP.HCM. Tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo“có bao nhiêu test nhanh tập trung cho TP.HCM bấy nhiêu”. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Y tế lập tức đề nghị hàng không Việt Nam vận chuyển ngay test nhanh vào TP.HCM.

Người đứng đầu Chính phủ nói với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: "Mỗi ngày sản xuất khoảng 10.000 thì nâng lên 120.000, rồi nâng lên 150.000. Như vậy, một tháng sản xuất được khoảng 4,5 triệu. Đề nghị chuyển test nhanh từ Hà Nội vào TP.HCM ngay. Làm ngay bây giờ”.